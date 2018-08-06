Свежие овощи и фрукты: где купить в Краснодаре?
Ароматные яблоки, душистые персики, упругие огурчики и спелые аппетитные томаты – когда как ни летом вкушать дары кубанской земли. Овощи и фрукты сейчас как раз созревают и дарят максимум пользы, которую взяли из плодородного чернозема южного края.
От большого разнообразия захватывает дух
С удовольствием и любовью готов радовать своей продукцией жителей Краснодарского края и всей необъятной страны производитель из станицы Каневской. За четыре года ООО «Даллакян» достиг хороших результатов. Сейчас в краевой столице открыт 21 фирменный магазин.
Работают в Краснодаре:
ул. Монтажников , 10
ул. Чекистов, 42
ул. Бургасская , 43
ул. Петра Метальникова, 5
бул. Интернациональный, 110/4
ул. Константина Образцова, 5
ул. Калинина, 350/6
ул. Восточно-Кругликовская, 97
ул. Российская, 267/6
ул. Красных Партизан, 81
ул. Чекистов, 1
1-й проезд Вишневый, 2
ул. Рахманинова , 36
ул. Минская, 122/7
ул. Селезнева, 4/13
ул. Стасова , 134
ул. Ставропольская , 172
В Краснодаре работает 21 фирменный магазин "Овощи фрукты"
Появятся в Краснодаре к сентябрю
ул. Карякина , 18
ул. Московская , 5
ул. Красных Партизан , 4
ул. Ставропольская , 107/5
ул. Морская 45
ул. Сергея Есенина , 104, корп. 14
ул. Евгений Жигуленко , 9
ул. 1-го Мая, 580
ул. Героев Разведчиков , 12/1
ул. Зиповская , 16
Кубанские плоды сочные и вкусные
Оптовые поставки:
8 (861) 644-53-89
8 (962) 877-14-44
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