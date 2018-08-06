Свежие овощи и фрукты: где купить в Краснодаре?

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-06T15:27:33+03:00

Самые вкусные и полезные продукты найдете в магазинах с такой вывеской

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Ароматные яблоки, душистые персики, упругие огурчики и спелые аппетитные томаты – когда как ни летом вкушать дары кубанской земли. Овощи и фрукты сейчас как раз созревают и дарят максимум пользы, которую взяли из плодородного чернозема южного края.

От большого разнообразия захватывает дух

С удовольствием и любовью готов радовать своей продукцией жителей Краснодарского края и всей необъятной страны производитель из станицы Каневской. За четыре года ООО «Даллакян» достиг хороших результатов. Сейчас в краевой столице открыт 21 фирменный магазин.

Работают в Краснодаре:

ул. Монтажников , 10

ул. Чекистов, 42

ул. Бургасская , 43

ул. Петра Метальникова, 5

бул. Интернациональный, 110/4

ул. Константина Образцова, 5

ул. Калинина, 350/6

ул. Восточно-Кругликовская, 97

ул. Российская, 267/6

ул. Красных Партизан, 81

ул. Чекистов, 1

1-й проезд Вишневый, 2

ул. Рахманинова , 36

ул. Минская, 122/7

ул. Селезнева, 4/13

ул. Стасова , 134

ул. Ставропольская , 172

В Краснодаре работает 21 фирменный магазин "Овощи фрукты"

Появятся в Краснодаре к сентябрю

ул. Карякина , 18

ул. Московская , 5

ул. Красных Партизан , 4

ул. Ставропольская , 107/5

ул. Морская 45

ул. Сергея Есенина , 104, корп. 14

ул. Евгений Жигуленко , 9

ул. 1-го Мая, 580

ул. Героев Разведчиков , 12/1

ул. Зиповская , 16

Кубанские плоды сочные и вкусные

Оптовые поставки:

8 (861) 644-53-89

8 (962) 877-14-44

ст. Каневская, ул. Краснодонская, 101б (район ж/д вокзала), часы работы: с 08:00 до 20:00.