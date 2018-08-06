2018-08-06T11:22:56+03:00
Недвижимость

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала очередной дом раньше срока

В «Губернском» продолжается череда новоселий
Иван ЕГОРОВ
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Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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Очередное вручение ключей состоялось 4 августа. Опережением сроков строительства группа компаний «ЮгСтройИнвест» порадовала новоселов 24 литера микрорайона «Губернский». Новоселье, как обычно, превратилось в праздник, который развернулся во дворе нового дома. Здесь с утра царила по-настоящему семейная атмосфера. Жители знакомились с будущими соседями, а детей ждали конкурсы с аниматорами и мыльные пузыри.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

В 24 литере, как и в других домах от «ЮгСтройИнвест», людей встретили красивые подъезды, специальные пандусы для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями, а также бесшумные лифты и квартиры с предчистовой отделкой. Во дворе есть спортивная и детская площадки. И это – лишь малая часть заботы компании о новосёлах.

- Для группы компаний «ЮгСтройИнвест» главная цель - создание семейных микрорайонов, в которых хочется жить и растить детей. Каждый день на строительных площадках команда настоящих профессионалов строит дома, инфраструктуру, места для спорта и отдыха, чтобы каждому человеку было комфортно. Этой традиции мы уже придерживаемся 15 лет. И сегодня, принимая в нашу большую семью новосёлов 24 литера, мы хотим поблагодарить вас, что вы выбираете «ЮгСтройИнвест»! Именно вы вдохновляете нас строить качественно и с душой, - отметил директор по строительству «ЮгСтройИнвест Кубань» Игорь Кобозев.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Благоустройство от «ЮгСтройИнвест» - целый комплекс социальной инфраструктуры и мест для спорта и отдыха. Детский сад, школа на 1550 мест радуют маленьких жителей и их родителей близостью к дому. Большой выбор для спорта и отдыха позволяет проводить свободное время максимально интересно и полезно. Игровые и спортивные площадки, роллердром, крытый тренажерный зал, воркаут-площадка. Аллеи, одна из которых с фонтаном и колоннадой, зеленые скверы - отличные места для прогулок.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

С каждым месяцем микрорайон растёт и развивается. Группа компаний продолжает воплощать здесь комплексный подход. В ближайших планах «ЮгСтройИнвест» - строительство поликлиники и двух детских садов с ясельными группами, чтобы сделать жизнь каждой семьи еще комфортнее.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

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