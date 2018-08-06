2018-08-06T15:01:31+03:00
Общество

В Краснодаре начнут брать деньги за воду из уличных колонок

Какова будет цена за литр, пока неизвестно
Юлия ДУБИНА
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Теперь вода из колонки будет литься за деньги. Фото: Лилия ЛаптеваТеперь вода из колонки будет литься за деньги. Фото: Лилия Лаптева
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Жители Краснодара вскоре потеряют возможность бесплатно набрать воды. Привычные городу (в основном частному сектору) колонки исчезнут с улиц. Несколько дней назад первая автоматическая колонка появилась в Пашковском микрорайоне - некоторые жители там до сих пор живут без центрального водопровода. Они вынуждены ежедневно таскать в свои дома ведра и канистры с водой. За такие скромные коммунальные радости денег с них водоканал не берет.

Колонка старого образца на улице Карасунской Фото: Юлия ДУБИНА

Колонка старого образца на улице КарасунскойФото: Юлия ДУБИНА

Но в 2016 году чиновники решили, что хватит раздавать воду просто так. Водоканал начал борьбу с неучтенным потреблением воды в Краснодаре. И вот современное устройство - автоматизированная водоразборная колонка ИЧВ-УП 14 установили рядом с устаревшей моделью.

На перекрестке Пашковской и Фрунзе воды нет Фото: Юлия ДУБИНА

На перекрестке Пашковской и Фрунзе воды нетФото: Юлия ДУБИНА

Цена новенькой колонки в специализированых магазина примерно 60 000 рублей. Кстати, привычный для горожан «кран» стоит в 10 раз меньше. Их в Краснодаре несколько десятков. Но, к сожалению, работают далеко не все. К примеру, колонка на перекрестке улиц Пашковской и Фрунзе отказалась подавать воду, а находящаяся в полукилометре от нее легко запустилась.

Новая колонка еще не работает. Фото: Лилия Лаптева

Новая колонка еще не работает. Фото: Лилия Лаптева

В водоканале эту ситуация не комментируют, сообщают лишь то, что колонка пока одна и она еще не работает. Цена за литр тоже неизвестна, как и то, когда же запуститься современное оборудование.

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