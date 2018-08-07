Сочинская набережная требует укрепления

СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-07T11:09:22+03:00

Если не принять меры по защите от размыва, обустроенная прибрежная зона уйдет под воду. Замдиректора и главный инженер ООО «Гидротехника» рассказали «Комсомолке» о последствиях

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Для Сочи XXII зимние Олимпийские игры оставили не только спортивные дворцы, первоклассные отели, горнолыжные комплексы, необходимую транспортную инфраструктуру, но и уникальную Олимпийскую набережную на морском побережье Имеретинской низменности, способную вместить десятки тысяч гостей и жителей города.

До начала олимпийской стройки вдоль побережья междуречья Мзымта-Псоу существовал галечный пляж шириной 30-50 метров, который подпитывался выносами реки Мзымта и в целом обеспечивал защиту территории Имеретинской низменности от штормовой абразии. Однако были отдельные участки, подверженные интенсивному размыву. Прежде всего, это участок от устья Мзымты до мыса Константиновский, где берег отступал на 1,5-2 метра, в некоторых местах до 10 м в год. Неоднократные попытки стабилизировать береговую полосу с помощью бун и искусственных дамб не привели к успеху. Построенные сооружения достаточно быстро разрушались.

А была ли дамба?

В ноябре 1992 года штормом была практически полностью разрушена дамба, построенная для защиты жилых домов по улице Голубой. Дамба была отсыпана из щебня и камня крупностью до 1 м с отметкой гребня почти на 6 м выше среднего уровня моря и располагалась на расстоянии 40-50 м от линии уреза воды. Штормовые волны легко «преодолевали» гребень дамбы, а щебень и камни, захваченные волнами, бомбардировали хозяйственные постройки с такой силой, что часть из них была разрушена. Жители четырех двухэтажных домов были отселены. В 1993 году была построена новая дамба протяженностью более 2 км. К началу строительства порта от нее остались только фрагменты, примыкающие к мысу Константиновский.

Неудачный проект

Олимпийское строительство потребовало кардинально решить проблему защиты морского побережья от штормовых размывов. Однако задача оказалась весьма непростой. Трудностей добавило строительство оградительных молов морского порта, которые заблокировали подпитку галечных пляжей выносами реки Мзымта. Первый проект, разработанный без достаточного научного обоснования, оказался неудачным. Возведенные берегозащитные сооружения не выдерживали даже рядовых штормов. Поэтому ГК «Олимпстрой» вынуждена была заменить проектную организацию. Корректировка проектной документации, а фактически полная переработка проекта, была выполнена ООО «Гидротехника».

Новая набережная

После реализации нового проекта город получил новую набережную, которая обеспечила защиту олимпийских объектов и стала жемчужиной побережья, прекрасно вписавшись в окружающий ландшафт. Особенностью технических решений стал отказ от поперечных гидротехнических сооружений, препятствующих водообмену, применение крупного камня для защиты основания бетонных сооружений и участков вблизи каньонов, а также волноотбойного «козырька», исключившего затопление территорий при воздействии штормовых волн исключительной силы. Кроме того, для гашения волновой энергии и уменьшения выноса пляжевых наносов в верховья подводных каньонов на отдельных участках возведены волноломы из тетраподов.

Проектом разработаны также мероприятия по эксплуатации набережной. Одним из основных пунктов этих мероприятий является требование регулярных подсыпок пляжевого материала в объеме, компенсирующим потери за счет истирания галечника и выноса наносов под воздействием волн и течений в юго-восточном направлении в сторону Абхазии, поскольку естественная подпитка наносами Мзымты прервана молами морского порта. К сожалению, этот пункт не выполняется.

Первый «звоночек»

В результате в 2017 году прозвенел первый «звонок» - часть бетонного откоса на длине около 30-40 метров была подмыта. Этот относительно небольшой подмыв долго не устранялся - включились в работу бюрократические барьеры. Зона деформации расширилась, углубилась, рухнул волноотбойный козырек и участок прогулочной набережной. Сейчас разрушенный участок отремонтирован. Стоимость ремонта составила внушительную сумму. Однако по-прежнему организация, ответственная за эксплуатацию (а такая организация существует) никаких серьезных мероприятий по подпитке Олимпийской набережной пляжевыми наносами не проводит. И не нужно быть оракулом, чтобы предсказать, что в скором времени мы будем иметь не один разрушенный участок, а десятки. Где взять наносы? Прежде всего, для этой цели необходимо использовать галечные наносы, накапливающиеся на приустьевом баре реки Мзымта. В настоящее время они безвозвратно уходят в каньоны. Объем изъятых наносов может составлять значительную часть требуемого объема подсыпок. Конечно, нужны и другие источники подпитки.

Кроме эксплуатационных подсыпок, целесообразно также реализовать дополнительные инженерные решения для защиты локальных участков, где пляжи быстро размываются.