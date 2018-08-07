2018-08-07T11:01:48+03:00
Звезды

Экс-участница «Дома-2» устроилась сотрудником в краснодарский ЖЭК

Екатерина Колисниченко участвует в шоу «Инстаграмщицы»
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Екатерина Колисниченко. Фото: instagram.com/kolisnichenko_officialЕкатерина Колисниченко. Фото: instagram.com/kolisnichenko_official
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На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон проекта «Инстаграмщицы», где засветилась уроженка Краснодара Екатерина Колисниченко. Эту девушку помнят уже не многие в кубанской столице. А ведь когда-то она вместе со своей сестрой Юлией выступала в кубанском хоре. Однако в 2010 году девушки поссорились с руководством и отправились покорять Москву - сестры попали на телепроект «Дом-2».

Вот такими девушки пришли на проект в 2010 году.

Вот такими девушки пришли на проект в 2010 году.

Правда, долго там не задержались. Юлия вышла замуж, Екатерина тоже закатила пышную свадьбу. Однако через два года подала на развод, после которого начала новую жизнь и первым делом отправилась к хирургу.

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Дорогие девушки, хочу вам рассказать о ЛИПОФИЛИНГЕ Примерно 5 дней назад я сделала операцию - #липофилингягодиц.
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Девушка увеличила грудь, сделала липофилинг (жир с проблемных зон откачивается в ягодицы - Авт.), исправила себе нос.

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Всем доброго утра и хорошего дня Обожаю #солнышко Что планируете делать сегодня мои дорогие подписчики..?
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О всех своих изменениях в жизни она рассказывает в своем Инстаграм, делится снимками, снимает видео. Сейчас у девушки без малого полмиллиона подписчиков. Потому ее пригласили на проект «Инстаграмщицы», где по условиям проекта участница вернулась в родной Краснодар, чтобы заслужить уважение своих земляков и получить звание достойного гражданина города.

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Друзья , Я ЖИВА, всё хорошо, просто лёгкая слабость, пока не в состоянии выкладывать посты, прошу отнестись с пониманием. Ближайшее время , как только поправлюсь, продолжу общение через Instagram всех целую
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Первое задание проходило в стенах родного класса школы №24. Здесь девушке задали простые вопросы, например, сколько будет 6 на 8.

- Когда я вспоминаю про школьные годы, у меня начинается депрессия, - заявила девушка, видимо, напрочь забыв таблицу умножения.

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Осуждающие курочки , пожалуйста не забывайте, что мой внешний вид - это всего лишь частичка моих достоинств
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Не ответила Екатерина и на вопросы по истории, литературе.

Правда, уже после съемок шоу звезда поспешила оправдаться.

- В школе чудеса монтажа оставили только мои косяки. А где тетя Катя блистала знаниями, удалили, чтоб сгладить мое превосходство над остальными, - написала девушка, недовольная выпуском.

Для того, чтобы стать гордостью города, нужно знать традиции родного края. Поэтому экс-участница «Дома-2» отправилась учиться работать арапником и метать ножи. На тренировку Екатерина заявилась в коротком платье, больше похожим пеньюар, и туфлях на шпильке. Охотничью плеть девушка не освоила, да и холодным оружием не овладела, зато не забыла сделать селфи.

Ну а далее девушка устроилась сотрудницей в местный ЖЭК, правда, временно. Екатерина сама починила одну из лавочек во дворе многоэтажки, а вот с бочком у одного из жильцов дома девушка не справилась - необходимые инструменты для работы, видите ли, ей не предоставили.

А собирать клубнику на поле экс-участнице телепроекта вновь помешали шпильке - на грядке в такой обуви особо не поработаешь.

Но самым сложным испытанием для девушки стала встреча с хозяином кафе Джамалом Джамашвили. Оказывается, в далеком 2010-м Екатерина Колисниченко на пару со своей сестрой подрабатывали официантками в заведении, но перед важным банкетом на 50 человек сбежали на «Дома-2», никого не предупредив. С того момента Екатерина не видела владельца кафе и, естественно, ни извинилась за такое поведение. На проекте «Инстаграмщицы» у нее такая возможность появилась. Джамал, к счастью, простил девушку, правда, до сих пор не может понять, что стало причиной бегства сестер.

По итогам всех заданий, Екатерина обошла свою конкурентку по проекту на 7 очков. Правда, когда у девушки спросили, сможет ли она вернуться в Краснодар, чтобы поработать на ферме, в случае, если Инстаграм перестанет приносить ей прибыль, Катя ответила категоричным «нет».

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