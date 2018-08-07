20-летнего украинца судят за несостоявшийся теракт на выпускном в Сочи

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-07T10:53:35+03:00

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Постановление суда по делу украинского гражданина Павла Грыба, которого обвиняют в содействии терроризму, обжаловала прокуратура.

- Прокуратура Краснодарского края обжаловала постановление суда о возвращении дела прокурору в судебную коллегию Северо-Кавказского окружного суда, - сообщил «КП-Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Заседание по делу состоялось 23 июля, однако суд счел, что органами предварительного расследования была допущена ошибка – вменена редакция закона, которая не действовала на момент совершения преступления, а потому необходимо составить новое обвинительное заключение. После этого дело должно было вернуться прокурору, однако обвинение несогласно с такой позицией суда.

- До 8 августа стороны должны предоставить возражения на апелляционное представление прокурора. После этого будет назначена дата заседания судебной коллегии, - сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

ЗА ЧТО СУДЯТ ПАВЛА ГРЫБА

По версии следствия, молодой человек, приверженец радикальных националистических взглядов, убеждал сочинскую школьницу собрать взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере в школе 30 июня, а потом уехать из России.

- По версии органов предварительного расследования, в период с 27 марта 2017 по 15 мая 2017 года находясь на территории Украины подсудимый, используя Интернет убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы города Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. Кроме того, после совершения планируемого противозаконного действия, Грыб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию Российской Федерации, - сообщают в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

На Украине Грыба считают политзаключенным, а сам парень утверждает, что был похищен сотрудниками российских спецслужб в белорусском Гомеле, куда он приехал на встречу с сочинской школьницей Татьяной.

По официальной версии, молодого человека объявили в розыск в России по обвинению в совершении преступления, а 25 августа задержали в Смоленской области на вокзале города Ярцево.

Примерно в это же время об исчезновении сына заявил бывший сотрудник пограничной службы Украины Игорь Грыб. Украинские дипломаты даже направили ноту протеста в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения Павла Грыба.

В начале сентября 2017-го молодого человека нашли в СИЗО №5 в Краснодаре, где он отбывал арест по решению суда. 1 февраля защитники украинца обращались в Краснодарский краевой суд с требованием изменить меру пресечения Павла, в связи с состоянием здоровья обвиняемого, который якобы страдает врожденным заболеванием печени. Однако суд оставил его под стражей.

23 июля Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела Павла Грыба. Молодой человек в суде общается на украинском языке через переводчика и не признает свою вину. Как стало известно «КП-Кубань», девушка, с которой переписывался украинец, выступает основным свидетелем по этому делу.

Адвокат Грыба Марина Дубровина рассказала, что ее подзащитный все же стал получать лекарства.

- Здоровье его не блестящее, но он начал принимать лекарства. У него воспаленное лицо, это следствие его заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, - сказала адвокат. – Мы заявляли ходатайство о возврате дела прокурору. Суд обратил внимание на нарушение. Прокурор зачитал редакцию закона, которая не действовала на момент инкриминируемого деяния.

Если вина Грыба будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом, срок которого истекает 19 декабря.

20-летний сын пограничника Павел Грыб попал в «обменный» список, озвученный вице-спикером Верховной Рады. По ее словам, Киев намерен обменять его и других соотечественников, находящихся в российских тюрьмах на россиян, арестованных на Украине.