2018-08-07T10:53:35+03:00
Карта Кубани

В Адыгее начали разработку Стратегии пространственного развития региона

В рамках планерного совещания кабинета министров, прошедшего под руководством главы РА Мурата Кумпилова, министры доложили о текущих процессах в отраслях
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

Премьер-министр Александр Наролин доложил о начале разработки стратегии пространственного развития региона. Она коснётся трех направлений: дорог, энергетики и газообеспечения. Курировать данную работу будет министерство экономического развития и торговли РА. На ближайшем заседании Кабинета министров ведомство детально представит весь проект.

Глава республики заострил внимание на важности всестороннего обсуждения Стратегии уже на этапе ее формирования.

- Данные вопросы необходимо выносить на обсуждение всех отраслевых министров. Чтобы все понимали, кто за что отвечает, с самого начала. К примеру, по газообеспечению у нас должно быть четкое понимание того, где у нас нехватка мощностей, что мы хотим развивать и что хотим получить в итоге. Стратегические задачи не должны разрабатываться в кулуарах одного ведомства, это должно быть решением коллегиального органа – кабинета министров республики, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В ходе совещания также были обсуждены вопросы, касающиеся исполнения бюджета. По информации премьер-министра РА, региональный бюджет за 7 месяцев исполнен на 106,5%. Министр финансов Довлетбий Долев также отметил, что с начала года в консолидированный бюджет поступило более 7,1 млрд. рублей. Это на 581 млн. больше, чем за такой же период в прошлом году. Темп роста составил 108,2%.

Далее участники совещания обсудили вопросы снижения неформальной занятости. Планируются совместные проверки контрольных органов на 1168 объектах в 59 населенных пунктах. По информации заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой, на сегодняшний день на 19 тыс. уменьшилось число работающих граждан без официального трудоустройства. Под контроль взяты предприятия, использующие сезонных работников.

По информации заместителя премьер-министра РА Вячеслава Сапиева, с начала года в республике насчитывалось 59 обманутых дольщиков. В течение полугода добавилось еще 5. Проблемы 45 человек удалось решить. На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков стоит 19 граждан. Глава республики Мурат Кумпилов поставил задачу до конца года закрыть данную проблему в Адыгее. Поручено принимать превентивные меры в отношении всех застройщиков.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи положительно оценил результаты работы регионального отделения Фонда соцстрахования РФ по РА
В ходе рабочей встречи главы РА Мурата Кумпилова с управляющим регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РА Разиет Натхо были рассмотрены результаты исполнения обязательств, возложенных на отделение Фонда
Виталий Мутко и Мурат Кумпилов обсудили перспективы развития социальной инфраструктуры в Адыгее
Руководитель республики проинформировал вице-премьера РФ о выполнении в Адыгее данных ранее Виталием Мутко поручений по развитию спортивной инфраструктуры региона
В Адыгее предусмотрено повышение уровня информатизации населения
Сегодня на заседании Госсовета-Хасэ РА в рамках правительственного часа был рассмотрен вопрос использования цифровых технологий при реализации Стратегии социально-экономического развития РА до 2025
В Адыгее подписали соглашение о сотрудничестве в развитии конкуренции на товарных рынках
Сегодня в доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель руководителя ФАС РФ Виталий Королев обсудили аспекты взаимодействия в целях исполнения указа президента страны и поручений главы государства по развитию конкурентной среды
Новости 24
В Краснодаре суд не признал право собственности частников на дороги в Музыкальном микрорайоне
Бывшего начальника следственного отдела по Тихорецкому району приговорили к 4 годам колонии
В Армавире грабитель вынес из дома 700 тысяч рублей
В Кавказском заповеднике медведь напал на лагерь туристов
Компания ВТБ Страхование на четверть увеличила объем сборов в Краснодарском крае
В Армавире нашли тело пропавшей 6-летней девочки
Под Новороссийском в лобовом ДТП пострадали семь человек
В Анапе спасатели эвакуировали семью из пяти человек
В Армавире пропала 6-летняя девочка
В Сочи ливневку, в которой утонул мальчик, переделали перед трагедией
В Сочи предложили пересмотреть нормативы безопасности ливневой канализации
После жалобы прокурору на Кубани нашли место под библиотеку
На Кубани планируют ограничить высотность зданий на курортах
Власти Сочи назвали сообщения об опасности купания в Черном море недобросовестной конкуренцией
Гаишники мчались на место массового ДТП в Кавказском районе и врезались в иномарку
По факту гибели детей в реке Сочи завели уголовное дело
На Кубани столкнулись семь автомобилей: два человека погибли, трое – пострадали
В Краснодаре пройдет товарищеский матч между кубанскими и японскими футболистами
В Краснодаре продолжается отбор снимков на Международный фестиваль фотографии Photovisa
Кубанские школьники могут принять участие в конкурсе «Портрет фронтовой собаки»
На Кубани в 2018 году число школьников увеличится до 20 тысяч человек