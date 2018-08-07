В Адыгее начали разработку Стратегии пространственного развития региона

СЕГОДНЯ 09:32 2018-08-07T10:53:35+03:00

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Премьер-министр Александр Наролин доложил о начале разработки стратегии пространственного развития региона. Она коснётся трех направлений: дорог, энергетики и газообеспечения. Курировать данную работу будет министерство экономического развития и торговли РА. На ближайшем заседании Кабинета министров ведомство детально представит весь проект.

Глава республики заострил внимание на важности всестороннего обсуждения Стратегии уже на этапе ее формирования.

- Данные вопросы необходимо выносить на обсуждение всех отраслевых министров. Чтобы все понимали, кто за что отвечает, с самого начала. К примеру, по газообеспечению у нас должно быть четкое понимание того, где у нас нехватка мощностей, что мы хотим развивать и что хотим получить в итоге. Стратегические задачи не должны разрабатываться в кулуарах одного ведомства, это должно быть решением коллегиального органа – кабинета министров республики, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В ходе совещания также были обсуждены вопросы, касающиеся исполнения бюджета. По информации премьер-министра РА, региональный бюджет за 7 месяцев исполнен на 106,5%. Министр финансов Довлетбий Долев также отметил, что с начала года в консолидированный бюджет поступило более 7,1 млрд. рублей. Это на 581 млн. больше, чем за такой же период в прошлом году. Темп роста составил 108,2%.

Далее участники совещания обсудили вопросы снижения неформальной занятости. Планируются совместные проверки контрольных органов на 1168 объектах в 59 населенных пунктах. По информации заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой, на сегодняшний день на 19 тыс. уменьшилось число работающих граждан без официального трудоустройства. Под контроль взяты предприятия, использующие сезонных работников.

По информации заместителя премьер-министра РА Вячеслава Сапиева, с начала года в республике насчитывалось 59 обманутых дольщиков. В течение полугода добавилось еще 5. Проблемы 45 человек удалось решить. На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков стоит 19 граждан. Глава республики Мурат Кумпилов поставил задачу до конца года закрыть данную проблему в Адыгее. Поручено принимать превентивные меры в отношении всех застройщиков.