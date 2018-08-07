В преддверии нового учебного года глава Адыгеи поставил задачи перед профильными ведомствами

СЕГОДНЯ 09:41 2018-08-07T10:53:35+03:00

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Вопросы подготовки к новому учебному году были обсуждены в рамках планерного совещания кабинета министров РА, прошедшего под руководством главы РА Мурата Кумпилова. Он акцентировал внимание на недопустимости взимания платы с родителей за ремонт школ

- На уровне президента России не раз было озвучено о неправомочности проведения ремонта в учебных заведениях за счет родительских средств. Все проблемные вопросы необходимо решать системно и задолго до начала учебного года, - подчеркнул глава республики.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Отдельно Мурат Кумпилов остановился на вопросах подготовки и проведения акции «Подарок первокласснику». Каждый первоклассник республики к началу учебного года получит комплект канцтоваров. Средства выделены из резервного фонда кабинета министров республики. Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что наборы для первоклассников заказаны, и их поставка ожидается в ближайшие дни.

По информации заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой, летний детский оздоровительный отдых в республике продолжается. В течение трех потоков в лагерях отдохнули более 7,6 тыс. детей. На четвертый поток, который продлится до 25 августа, заехали 627 детей.

Глава республики акцентировал внимание заинтересованных ведомств на вопросах безопасности детских оздоровительных учреждений, качественного питания и активной досуговой программы.