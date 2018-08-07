2018-08-07T10:53:35+03:00
Карта Кубани

По линии министерства сельского хозяйства республики в Адыгее будет сдано два объекта

На планерном совещании кабинета министров РА глава РА Мурат Кумпилов заслушал доклад министра сельского хозяйства РА Юрия Петрова
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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По информации руководителя ведомства, в ауле Мафэхабль завершено строительство водовода, а станице Абадзехской – газопровода высокого давления. Оба объекта строились по поручению главы республики в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий». Стоимость водовода протяженностью более 6 км составила свыше 10,8 млн. рублей. Строительство почти 45 км газопровода обошлось более чем в 79,6 млн. рублей.

Глава республики отметил, что в этих объектах давно нуждались жители населенных пунктов. И сегодня важно, чтобы в кратчайшие сроки граждане смогли провести к себе в дома газо- и водопроводы.

В ходе совещания министр сельского хозяйства также доложил о завершении уборочной страды. По предварительным данным, в республике собрано свыше 452,7 тыс. тонн озимых и яровых культур.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

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