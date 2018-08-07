Дело о ДТП с участием машины Федора Смолова передано в суд

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-07T12:06:33+03:00

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Административные материалы о ДТП с участием машины BMW M5 First Edition Федора Смолова были переданы в суд после их составления, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- В отношении водителя были составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), - рассказали в региональном ведомстве.

Федору Смолову грозит штраф, лишение водительских прав на полтора года и даже арест на 15 суток.

Напомним, что ночью 1 августа BMW M5 First Edition, принадлежащий футболисту, вылетел с дороги и снес восемь секций дорожного ограждения у Вишняковского сквера на улице Ставропольской. Городские власти оценили ущерб в 58,6 тысяч рублей. Сам футболист в аварии не пострадал, а вот роскошное авто, стоимостью не менее 9 миллионов рублей, требует серьезных вложений, если вообще можно говорить о его восстановлении.

- Восстановление поврежденных ограждений проведет муниципалитет за счет средств из бюджета, затем администрация направит запрос в полицию с просьбой предоставить информацию о виновнике аварии. После этого в его адрес направляется досудебная претензия с требованием возместить нанесенный ущерб, либо вопрос решается в суде, - рассказал о существующей практике директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Как позднее стало известно, Федор Смолов признал свою вину и согласился компенсировать причиненный ущерб.

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