В Краснодаре две улицы оказались в руках частника

СЕГОДНЯ 17:26 2018-08-07T17:32:38+03:00

Судебные тяжбы за участок Московской и Петра Метальникова длятся несколько лет

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Жители многострадального Музыкального микрорайона и его густонаселенных окрестностей давно мечтают о ливневке и трамвайной ветке. Но только совсем недавно стало известно, что их желания воплотятся в жизнь нескоро. Об этом рассказал сам мэр Краснодара Евгений Первышов.

И дело оказалось не только нехватке денег на дорогостоящие проекты, а точнее - даже совсем не в этом. Выяснилось, что значительная часть улиц Московской и Петра Метальникова… не принадлежат городу, а благополучно отданы в частные руки.

Это наверняка хороший повод для разбирательства правоохранительных органов, но факт остается фактом – 13 участков, площадью 17,2 гектара принадлежат компании «Каталина Парк».

Спорные участки отмечены желтым Фото: krd.ru

Судебные тяжбы за улицы Московскую и Метальникова длятся уже несколько лет. Хозяева дороги не повесили цепочку и не установили пункты пропуска на дорогах, зато требовали с администрации 580 миллионов рублей компенсации за возвращение земли городу.

- Мы провели доскональную проверку основания изначального возникновения права собственности. Выяснилось, что дорога здесь была проложена и функционировала еще до того, как земля перешла частнику, а значит — была территорией общего пользования и не могла быть передана в частные руки, - прокомментировала директор правового департамента администрации Краснодара Милена Егорова.

Тем не менее возврат территорий по улице Московской и улице имени Петра Метальникова - ключевое условие для завершения строительства сети ливневой канализации северной и северо-восточной части Краснодара. На днях Краснодарский краевой суд занял сторону городских властей и отменил право собственности на спорные участки, теперь город сможет вернуть участки. Удивительное рядом - улицы вроде бы на месте, а они кочуют из рук в руки.

До этого Арбитражный суд отказал компании в выплате полумиллиарда рублей от администрации. Что это даст жителям? Пока только надежду.

КСТАТИ

Самые крупные из этих спорных участков расположены по улицам Московской от Гомельской до Петра Метальникова, и по Петра Метальникова от улицы Евгении Жигуленко до Ростовского Шоссе.

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- Сейчас на этих территориях большая часть труб проложена, но они не эксплуатируются. И не хватает нескольких участков. Минимально, что нужно сделать - достроить их, вывести воду в канал, который ведет к балке реки Осечки, - сказал Первышов (читайте далее)