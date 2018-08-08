Парковки для инвалидов в Краснодаре: кто имеет право вставать на VIP-места

СЕГОДНЯ 09:36 2018-08-08T09:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Парковки торговых центров, театров, площадей, многоэтажек по закону должны быть оборудованы местами для инвалидов. Сколько их будет, определено законодательством.

Если земля находится в муниципальной собственности, то места для инвалидов должны составлять 10% от общей площади парковки. В два раза больше положено для больниц, поликлиник, госпиталей и прочих заведений, которые занимаются лечением опорно-двигательной системы. Немного другая ситуация во дворах жилых домов. Если земля в собственности жильцов, то количество мест для инвалидов определяется на общем собрании, если парковка в муниципальной собственности, то возвращаемся к установленным законом 10%.

- На парковочных местах для инвалидов имеют право становиться сами инвалиды, но только I и II группы и лица их перевозящие, но на автомобиле должен быть специальный опознавательный знак. Страж порядка имеет право потребовать предъявление документов, подтверждающих инвалидность, ему должны предоставить оригиналы. Копии, пусть даже заверенные, не принимаются, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Отметка на асфальте не действует без знакаФото: Юлия ДУБИНА

Что же касается визуализации парковки для инвалидов, так вот «рисунка» на асфальте недостаточно. В правилах четко указанно, что для обозначения мест для инвалидов используется табличка 8.17 «Инвалиды».

- Если на асфальте нанесена разметка, а указатель отсутствует, то водитель транспортного средства имеет право на использование участка стоянки в собственных целях, - поясняют в ГИБДД.

Несмотря на законы, которые, казалось бы, в пользу инвалидов, люди с ограниченными возможностями здоровья зачастую оказываются в неприятных ситуациях. Где правила превыше человечности.

- Однажды друг привез меня на мероприятие, поставили мы машину на парковочном месте для инвалидов. Пока заходили, приехали сотрудники ГИБДД, товарищу выписали штраф, хотя тот сообщил, что он привез именно меня сюда, но они ему не поверили, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» председатель краевой ассоциации инвалидов «Восхождение» Беслан Аслаханов.

Сам Беслан за рулем не ездит, по его словам, в Краснодаре мало инвалидов, которые могут управлять автомобилем, да и дорогое это удовольствие.

- Что же касается количества мест для инвалидов, то, к примеру, в некоторых дворах можно было и меньше делать, главное, чтобы их не занимали, - отмечает Беслан Аслаханов.

Пока культура автолюбителей оставляет желать лучшего, знак «Инвалид» на стекло крепят те, кому лень поставить машину дальше от входа в здание, а до 2016 года автовладельцам даже хитрить не приходилось – штраф в 200 рублей их не пугал.

- Сейчас за парковку на месте для инвалидов на нарушителей налагается штраф в размере 5 тыс. руб. В соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ, водитель не только платит штраф, но и его транспортное средство исключается из процесса перевозки. При помощи эвакуатора автомобиль нарушителя перемещается на ближайшую специализированную стоянку, - сообщила Ольга Запьянцева.

В Краснодаре ежедневно ведется борьба с такими нарушителями. Эвакуаторы работают не только на оживленных улицах, но и на дворовых территориях, правда, по заявлению жильцов.

КСТАТИ

Знак «Инвалид» скоро может исчезнуть из свободной продажи. Получать его придется в министерстве труда. Он будет отличаться от того, что продается сейчас в магазинах. А выдаваться станет либо самому инвалиду, либо его представителю, предоставив чиновникам с десяток справок.