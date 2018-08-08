2018-08-08T11:59:16+03:00
Происшествия

В Сочи медики выбросили на улицу пациента и получили за это 5 месяцев исправительных работ

Санитарки оправдывались тем, что мужчина был наркоманом [видео]
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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На кадрах видно, как медсестры выбрасывают пациента на улицуНа кадрах видно, как медсестры выбрасывают пациента на улицу
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Мировой судья приговорил санитарку и сестру-хозяйку сочинской больницы №4 к пяти месяцам исправительных работ. Такое наказание они получили за то, что 25 января выбросили из больницы пациента в инвалидной коляске на улицу. В тот день мужчина поступил в медучреждение с переломом носа, сильным истощением и интоксикацией всего организма.

- Днем санитарка и сестра-хозяйка вывезли пациента на кресле-каталке за пределы больницы и оставили при низкой температуре на открытом воздухе в болезненном состоянии, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Очевидцы засняли происходившее на видео и вызвали уже другую бригаду медиков, которая госпитализировала мужчин. При этом когда прохожие начали спрашивать у санитарок, зачем они так поступают, те ответили: «Заберите себе его, он нам не нужен», - рассказали о случившемся жители.

В Сочи на улице оставили больного мужчину.Видео: instagram.com/chp_sochi/

Свое поведение женщины оправдывают тем, что мужчина был в наркотическом опьянении и сам просил отправить его домой.

- Этот пациент поступил к нам в состоянии сильного наркотического опьянения, - рассказали «КП» - Кубань» в больнице №4. - Когда мы его прокапали, он сам просился домой. Причем даже попросил отвезти его на коляске в определенное место, где якобы его ждали друзья. Вот санитарки так и сделали.

Однако даже если это было действительно так, отказ от медицинской помощи врачи должны были зафиксировать письменно.

- Мы крайне осуждаем действия персонала отделения. Человек может отказаться от медицинской помощи, - прокомментировала ситуацию начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян.

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В Сочи медики выбросили пациента в инвалидной коляске на улицу

На кадрах видно, как девушки в белых халатах и медицинских масках вывозят на инвалидной коляске мужчину и оставляют возле гаражей на улице (читайте далее).

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