Пляжный дозор: В Сочи спасатели и казаки дежурят круглосуточно

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-08T15:41:55+03:00

Охранять побережье они будут во время штормовых предупреждений

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За любителями пьяных или ночных купаний (и уж тем более ночных пьяных купаний) в Сочи - особый контроль. После того как 15 июля в Адлере погиб 19-летний парень, а позже утонул мужчина в районе Мацесты, спасатели, охранники и казаки перешли на круглосуточное дежурство. После нескольких трагедий власти города на недавнем совещании обговорили, как должна обеспечиваться безопасность отдыхающих.

- Как правило, несчастные случаи происходят ночью или под утро. И каждый раз - это народ в нетрезвом виде, - сказал на специальном совещании в Сочи заместитель главы курорта Сергей Юрченко. - Поэтому здесь, независимо от того, что прописано в арендном договоре, я заявляю публично, что каждый несет ответственность за безопасность и жизнь отдыхающих.

В Сочи 194 пляжа. На каждом из них днем сотрудники ЧОПов приглядывают за порядком, спасатели следят за отдыхающими с вышек и в море, курсируя на лодках вдоль берега. Помимо этого, на центральных пляжах курорта дежурят казаки. А после 20:00 за безопасностью продолжат следить их сменщики.

- Как правило, к полуночи туристов у моря уже нет. Тем не менее спасатели, охранники продолжают свою работу и не покидают пляж до самого утра, - говорит руководитель сочинского управления по курортному делу и туризму Сергей Доморат.

Стоит сказать, такая система работает и на заморских курортах, например, в Турции. С наступлением темноты мужчины в белой форме и фуражках любезно просят покинуть пляж.

Кстати, вопреки слухам в Сочи отдыхающих никто не штрафует.

- Важный момент - дежурство в круглосуточном режиме будет не каждый день, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Сергей Доморат. - Если у нас приходят оповещения, что прогнозируется непогода или ожидается штормовое предупреждение, или велика вероятность возникновения смерча - спасатели объявляют об этом в громкоговорители, объясняют отдыхающим, что находиться на пляже, купаться в море небезопасно и рекомендуют поспешить домой. Что-то запрещать, штрафовать, выводить из воды за руку мы, к сожалению, не можем. Но, как правило, с буйными отдыхающими не сталкиваемся, все покидают пляжи добровольно.

Вот только желающие искупаться под луной все равно найдут выход - просто отправятся на дикие пляжи, где за свою личную безопасность они несут ответственность сами.

ВАЖНО!

Спасатели советуют всем отдыхающим придерживаться следующих рекомендаций:

- Не употребляйте алкоголь.

- Купайтесь только в разрешенных местах. Тогда спасательные бригады смогут на месте оказать первую помощь.

- Внимательно следите за детьми, не оставляйте их без присмотра.

- Не прыгайте в воду с крутых берегов, причалов, мостов.