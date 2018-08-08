Сбербанк и администрация Лабинского района подписали соглашение о развитии системы безналичных платежей

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-08T16:00:41+03:00

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8 августа управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко и глава муниципального образования Лабинский район Игорь Чагаев поставили свои подписи под дорожной картой внедрения инициатив и проектов, направленных на развитие инфраструктуры безналичных платежей.

Это новый этап в развитии банковской системы на территории муниципалитета, который подразумевает внедрение современных технологий банковского обслуживания населения, сотрудничество в области реализации проектов и программ развития поселений района, формирование благоприятного инвестиционного климата, а также стимулирование развития бизнеса.

В конечном счете, проект направлен на совершенствование финансовой среды и создание более комфортных условий для населения.

Момент подписания соглашения

В рамках этого проекта ПАО Сбербанк планирует установить платежные терминалы в отдаленных поселениях Лабинского района, где нет иных возможностей для совершения платежей и других финансовых операций в электронном виде. Это, несомненно, добавит удобства жителям.

Кроме того, планируется оснастить платежными терминалами городской общественный транспорт. У пассажиров теперь будет возможность расплачиваться не деньгами, а пластиковыми картами. Перевод оплаты проезда на безналичный расчет позволит навсегда забыть про такие проблемы, как отказ водителей перевозить пенсионеров и других льготников. При этом транспортные предприятия получат преимущество: электронная система платежей обеспечит им гарантированное получение компенсаций за льготников.

Сотрудничество Лабинского района и Сбербанка имеет большие перспективы и в социальной сфере. Оборудование платежными терминалами школ, детских садов, учреждений здравоохранения даст возможность перевести все платежи (например, за школьное питание, платные медицинские услуги и т. д.) на безналичный расчет. Это принесет дополнительные удобства населению.

- Объединение усилий Сбербанка и руководства МО Лабинский район позволит создать современную инфраструктуру, которая добавит удобство в повседневную жизнь населения. Мы уже обеспечили pos-терминалами (устройствами для приема банковских карт) большую часть торгово-сервисных точек Лабинска и ближайших населённых пунктов, начиная с крупных сетевых магазинов до предпринимателей на продуктовом рынке, а после реализации проекта терминалами будут оборудованы социальные учреждения и общественный транспорт – рассказал Андрей Орешко, управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк.

Помимо этого, ПАО Сбербанк намерен развивать инвестиционную и инновационную деятельность в сфере бизнеса и промышленного производства, обеспечивать поддержку проектов по техническому перевооружению и модернизации Лабинских предприятий и обеспечить доступность кредитов для населения.