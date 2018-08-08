Директора концертного зала «Фестивальный» в Сочи отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:06 2018-08-08T17:55:55+03:00

Евгения Паснюка обвиняют в растрате 1,26 млн рублей в течение семи лет

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69-летнего директора сочинского концертного зала «Фестивальный» этапировали в СИЗО Армавира. Заслуженного работника культуры Евгения Паснюка заподозрили в растрате суммы 1,26 млн рублей за период с 2010 по 2016-й годы.

После предъявления обвинения он находился под домашним арестом, но меру пресечения изменили на арест. Поводом стало нарушение домашнего режима.

- В первый день домашнего ареста, не осознавая еще всей ситуации, он машинально ответил на два телефонных звонка, - рассказал «КП-Кубань» адвокат Паснюка Александр Алексеенко. – Разговоры были на бытовые темы, однако этого оказалось достаточно для изменения меры пресечения.

Защита директора «Фестивального» уже обжаловала это решение суда, заседание намечено на 10 августа.

- Уголовное дело, возбужденное по признакам части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, находится в производстве следственного подразделения УВД по городу Сочи. Информация о проводимых следственных действиях по уголовному делу в соответствии со статьей 161 УПК РФ разглашению не подлежит, - ответили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю на запрос «КП-Кубань» о деле Евгения Паснюка.

Ранее в поддержку директора концертного выступили звезды шоу-бизнеса, в том числе и Филипп Киркоров, который 25 июля давал концерт в «Фестивальном». Он назвал арест Паснюка недоразумением.

По словам директора Киркорова Геннадия Рыбака, в защиту Паснюка выступают Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Максим Галкин и другие знаменитости, которые знают директора зала «Фестивальный» уже не первый год.

Публично выступил в защиту руководителя и коллектив «Фестивального», предоставив данные недавней аудиторской проверки зала, в которой комиссия не нашла нарушений. Финансовое состояние предприятия стабильно, оно приносит прибыль, на счету всегда есть свободные средства.

- Евгений Паснюк – порядочный и честный человек, пользующийся большим доверием и имеющий высокий деловой авторитет – как у сотрудников концертного зала, так и у выступающих на нашей сценической площадке звезд шоу-бизнеса, а также творческих коллективов, - говорится в письме.

Концертная площадка продолжает свою работу. Исполняет обязанности директора главный бухгалтер зала Татьяна Алексеева.

СПРАВКА «КП»

Концертный зал «Фестивальный» на набережной Сочи, вместимостью 2,5 тысячи мест работает с июля 1979 года. За эти годы в «Фестивальном» побывали более семи миллионов зрителей, проведены тысячи мероприятий.

Евгений Паснюк руководит площадкой с 1984 года, ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». В 2013 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», а в 2014 году мэр Сочи Анатолий Пахомов вручил ему медаль «За вклад в развитие города-курорта Сочи».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Арестованного в Сочи директора концертного зала «Фестивальный» поддержали звезды шоу-бизнеса

- Все договоры заключены, команда работает, все нормально. Не понимаем до конца, что произошло. Наш Евгений Иванович - очень уважаемый человек, заслуженный. Мы очень надеемся, что разберутся правоохранительные органы, - сказала журналистам заместитель главы Сочи Ирина Романец (читайте далее)