2018-08-09T09:44:44+03:00
Карта Кубани

В Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Адыгея

В работе заседания принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республика АдыгеяФото пресс-службы главы Республика Адыгея
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Сегодня в доме правительстве РФ под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия Республики Адыгея. В работе заседания принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На мероприятии также присутствовали представители федеральных ведомств и региональных органов власти.

Напомним, что 27 июля 1922 года постановлением ВЦИК была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области. Это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта Российской Федерации. В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием, президентом РФ Владимиром Путинымпринят Указ о праздновании данной исторической даты.

Обращаясь к участникам заседания, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко отметил значимость подготовки к юбилейным мероприятиям.

- Хочу подчеркнуть важность предстоящего юбилея и отметить, что инициатива главы Адыгеи о праздновании 100-летия автономии была поддержана ведущими учеными РАН. Несомненно, Республика Адыгея исторически представляет собой часть общероссийского социально-политического пространства. Эта область устойчивого взаимодействия многих этносов, культур и цивилизаций, - сказал Виталий Мутко.

Заместитель председателя правительства РФ также отметил, что празднование столь знаменательной даты на федеральном уровне сыграет значительную роль в деле укрепления национального самосознания, формирования патриотических чувств, прежде всего, у молодежи.

- Важнейшими задачами юбилейных торжеств являются развитие образовательного и культурного потенциала региона, совершенствование федеративных отношений всего многонационального народа Российской Федерации и патриотическое воспитание молодежи, - сказал Виталий Мутко.

В своем выступлении глава республики Мурат Кумпилов акцентировал внимание на значимости векового пути становления и развития Адыгеи как полноправного субъекта Российской Федерации.

- Как вы все знаете, Республика Адыгея богата своей историей, неповторимыми культурными традициями, археологическими памятниками. Нам есть что показать и чем гордиться. Важно и то, что проведение юбилейных торжеств поможет привлечь к региону еще больше внимания, создать дополнительные возможности для реализации туристического и инвестиционного потенциала республики, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что предстоящее празднование юбилейной даты нашло поддержку в лице главы государства и федерального правительства. Руководство республики, со своей стороны, намерено приложить максимум усилий для выполнения в установленные сроки поручений президента России.

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