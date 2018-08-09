2018-08-09T09:54:03+03:00
Карта Кубани

В Адыгее построят два физкультурно-спортивных комплекса

Республика получила одобрение на включение объектов в план мероприятий по празднованию 100-летия автономии Адыгеи
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов озвучил данную инициативу на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия Республики Адыгея, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Предложения руководителя региона касались включения в основной план мероприятий строительства двух ФОКов – в Адыгейске и Гиагинском районе.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что возведение данных объектов планируется в 2020 году в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем финансирования составит 161 млн. рублей, из которых 92 млн. рублей – средства федерального бюджета. Глава Адыгеи внес предложение о включении строительства этих спортивных объектов в план основных мероприятий по празднованию 100-летия автономии Адыгеи.

Виталий Мутко поддержал данное предложение главы республики. Также заместителем председателя правительства РФ было поручено протокольно закрепить еще несколько инициатив Мурата Кумпилова, касающихся строительства и реконструкции ряда других объектов. Возможность их включения в план празднования юбилея Адыгеи будет рассмотрена дополнительно.

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