В Адыгее построят два физкультурно-спортивных комплекса
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов озвучил данную инициативу на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия Республики Адыгея, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Предложения руководителя региона касались включения в основной план мероприятий строительства двух ФОКов – в Адыгейске и Гиагинском районе.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что возведение данных объектов планируется в 2020 году в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем финансирования составит 161 млн. рублей, из которых 92 млн. рублей – средства федерального бюджета. Глава Адыгеи внес предложение о включении строительства этих спортивных объектов в план основных мероприятий по празднованию 100-летия автономии Адыгеи.
Виталий Мутко поддержал данное предложение главы республики. Также заместителем председателя правительства РФ было поручено протокольно закрепить еще несколько инициатив Мурата Кумпилова, касающихся строительства и реконструкции ряда других объектов. Возможность их включения в план празднования юбилея Адыгеи будет рассмотрена дополнительно.