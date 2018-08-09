Связь в горах и долинах Краснодарского края стала лучше

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-09T11:51:48+03:00

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С начала года МТС развернула сети 3G и 4G в небольших, но очень популярных у кубанцев местах отдыха в регионе. Впервые скоростной мобильный интернет появился:

· в хуторе Гуамка – центре экстремального туризма и скалолазания со знаменитым ущельем и узкоколейной железной дорогой

· в русской Шамбале – поселке Мезмае

· загадочном озере-псевдолагуне Лиманчик полуострова Абрау

· в районе расположения туристических баз на Должанской косе – идеальном месте для серфинга и кайтинга.

Несколько фактов о том, как мобильный интернет меняет жизнь и привычки.

Факт 1: видео с отдыха не снимает только человек без смартфона

Гуамка и Мезмае расположены в горных районах, где обеспечить стабильный «голос и интернет очень трудно из-за неровного ландшафта и так называемых «слепых зон» для радиосигнала. МТС зафиксировала прирост туристов-пользователей со смартфонами в этих районах и установила новые базовые станции, чтобы ускорить работу мобильного интернета. В большинстве таких населенных пунктов доступ к мобильному интернету у жителей и туристов появился впервые. В результате, с начала лета как местные, так и отдыхающие все активнее пользуются интернетом. В среднем, ежемесячный рост «сетевых аппетитов» составляет до 50 процентов. Такое увеличение происходит, в основном, за счет видеоконтента, который отдыхающие выкладывают в сеть.

Факт 2: интернет рождает идеи, идеи рождают бизнес

Также наличие постоянного доступа к интернету стимулирует появление новых предприятий и форм бизнеса. С начала года корпоративных клиентов МТС в районах расположения вновь покрытых населенных пунктов стало вдвое больше. В первую очередь, благодаря новым возможностям продвижения бизнеса в интернете, развивается индустрия гостеприимства. Открываются гостиницы, базы отдыха, организуются туристические маршруты, появляется возможность бронировать онлайн места отдыха и туры, формировать индивидуальные и групповые путешествия.

- Сейчас я не представляю, как можно обходиться без связи и интернета даже в таких небольших поселках, как Гуамка. Все свои контакты – с учениками моей школы, с желающими пройтись по экстремальному маршруту в горах или отдохнуть в нашей гостинице – я осуществляю через интернет. За последние годы качество интернета серьезно улучшилось здесь, и МТС ловит лучше всего. Нашей команде инструкторов-альпинистов это очень помогает – в том числе на маршрутах, когда мы ведем людей, для связи друг с другом, - рассказывает Иван Аристов, руководитель «Клуба приключений» и Школы альпинизма в Гуамке.

Факт 3: не морем единым живет кубанский турист

Появление интернет-сайтов, групп и бизнес-аккаунтов в соцсетях о достопримечательностях таких мест с информацией о возможных видах отдыха стимулирует местных жителей региона пересматривать привычные варианты отдыха выходного дня. Если сравнить перемещение абонентов внутри региона с летом 2016-го, то можно отметить, что сейчас примерно на 15 процентов больше отдыхающих направляются летом не на популярные морские курорты, а в горы, либо какие-то менее посещаемые туристические места.