Бархатный сезон уже скоро: Анапа, Сочи и Геленджик - в десятке самых дешевых курортов России

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-09T13:05:38+03:00

Ввиду того, что курорты достаточно доступны, гости проводят там больше недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Номер там стоит не более 2 000 рублей в сутки

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Летние деньки неумолимо бегут, но впереди еще сентябрь. В первый месяц осени еще очень комфортное море, а на улице уже нет палящего зноя. Еще к плюсам можно отнести, что основной поток туристов схлынул. В курортных городках становится спокойнее – идеальный отдых для изможденных работой нервов.

Так куда же отправиться семье, что бы и отпуск провести нормально, и семейный бюджет весь не истратить.

- ТОП-10 самых недорогих направлений на сентябрь составили курорты Краснодарского края и Крыма, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики сервиса бронирования Tvil.ru. – Рассматривалось жилье в частном секторе.

В списке наиболее доступных курортов есть Анапа (3 место), Сочи (5 место) и Геленджик (7 место). Остальные места в рейтинге занимают приморские городки Крыма.

- Ввиду того, что курорты достаточно доступны, гости проводят там больше недели. В зависимости от места время бронирования колеблется от 9 до 12 ночей, - поясняют аналитики.

КОНКРЕТНО

В списке будут указаны средние цены за ночь и то время, на которое в том или ином городе останавливаются туристы: