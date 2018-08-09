2018-08-09T13:38:03+03:00
Спорт

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2018-2019: Головин не поможет «Монако» в игре против «Нанта»

Матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2018-2019: «Нант» - «Монако». «КП» публикует полное расписание и время начала матчей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Александр Головин не поможет "Монако" в матче 1-го тура чемпионата ФранцииАлександр Головин не поможет "Монако" в матче 1-го тура чемпионата ФранцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Лига 1, сезон 2018-2019: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции по футболу.

10 августа (пятница)

Марсель - Тулуза. 21:45.

11 августа (суббота)

Нант - Монако. 18:00.

Анже - Ним. 21:00.

Лилль - Ренн. 21:00.

Монпелье - Дижон. 21:00.

Ницца - Реймс. 21:00.

Сент-Этьен - Генгам. 21:00.

12 августа (воскресенье)

Лион - Амьен. 16:00.

Бордо - Страсбур. 18:00.

ПСЖ - Кан. 22:00.

Главным матчем 1-го тура Чемпионата Франции для российских болельщиков должно было стать противостояние «Нанта» и «Монако» в ожидании дебюта полузащитника Александра Головина. Но на тренировке он получил травму голеностопа. Восстановление займет около месяца, поэтому дебют россиянина во французской Лиге 1 откладывается.

Зато есть на кого посмотреть в заключительном матче тура – ПСЖ – Кан. В этой игре ожидается появление Джанлуиджи Буффона, Неймара и одной из главных звезд прошедшего чемпионата мира Киллиана Мбаппе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург) 9 августа 2018: Прогноз на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург). Встреча состоится 9 августа 2018 года в 20.00 в Минске на стадионе «Динамо»
ПАОК - Спартак 8 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Футбол, матч ПАОК - Спартак 8 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Лиги Чемпионов. 3-й квалификационный раунд
Новости 24
В Краснодаре задержали похитителей яблок
В Краснодаре в микрорайоне «Губернский» построили новую дорогу
Экс-капитан ФК «Краснодар» Федор Смолов перешел в «Локомотив»
В Сочи хирурга будут судить за смерть пациентки
В Каневском районе пенсионер на джипе сбил двух пешеходов
В Краснодаре осенью реконструируют пять котельных
В Геленджике осудили водителя моторной лодки, который отсек туристке ногу
В Ейске опечатали торговый центр «Элит сити» из-за нарушений в пожарной безопасности
В Анапе третий микрорайон остается без воды из-за аварии на водопроводе
В Новороссийске девушка выжила после падения с восьмого этажа
В Краснодаре откроют первый в регионе «Кванториум»
Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»
В Анапе в море запретили купаться с надувными матрасами
В Адыгейске в аварии с автомобилем ДПС пострадал человек
В Приморско-Ахтарске пара ограбила инвалида