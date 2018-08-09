Расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2018-2019: Головин не поможет «Монако» в игре против «Нанта»
Лига 1, сезон 2018-2019: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции по футболу.
10 августа (пятница)
Марсель - Тулуза. 21:45.
11 августа (суббота)
Нант - Монако. 18:00.
Анже - Ним. 21:00.
Лилль - Ренн. 21:00.
Монпелье - Дижон. 21:00.
Ницца - Реймс. 21:00.
Сент-Этьен - Генгам. 21:00.
12 августа (воскресенье)
Лион - Амьен. 16:00.
Бордо - Страсбур. 18:00.
ПСЖ - Кан. 22:00.
Главным матчем 1-го тура Чемпионата Франции для российских болельщиков должно было стать противостояние «Нанта» и «Монако» в ожидании дебюта полузащитника Александра Головина. Но на тренировке он получил травму голеностопа. Восстановление займет около месяца, поэтому дебют россиянина во французской Лиге 1 откладывается.
Зато есть на кого посмотреть в заключительном матче тура – ПСЖ – Кан. В этой игре ожидается появление Джанлуиджи Буффона, Неймара и одной из главных звезд прошедшего чемпионата мира Киллиана Мбаппе.