Расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2018-2019: Головин не поможет «Монако» в игре против «Нанта»

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-09T13:38:03+03:00

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Лига 1, сезон 2018-2019: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции по футболу.

10 августа (пятница)

Марсель - Тулуза. 21:45.

11 августа (суббота)

Нант - Монако. 18:00.

Анже - Ним. 21:00.

Лилль - Ренн. 21:00.

Монпелье - Дижон. 21:00.

Ницца - Реймс. 21:00.

Сент-Этьен - Генгам. 21:00.

12 августа (воскресенье)

Лион - Амьен. 16:00.

Бордо - Страсбур. 18:00.

ПСЖ - Кан. 22:00.

Главным матчем 1-го тура Чемпионата Франции для российских болельщиков должно было стать противостояние «Нанта» и «Монако» в ожидании дебюта полузащитника Александра Головина. Но на тренировке он получил травму голеностопа. Восстановление займет около месяца, поэтому дебют россиянина во французской Лиге 1 откладывается.

Зато есть на кого посмотреть в заключительном матче тура – ПСЖ – Кан. В этой игре ожидается появление Джанлуиджи Буффона, Неймара и одной из главных звезд прошедшего чемпионата мира Киллиана Мбаппе.