2018-08-11T19:24:33+03:00
Звезды

Ольга Бузова разделась в Анапе и пригласила Филиппа Киркорова в номер

Звезды сошлись в отеле на берегу Черного моря
Алиса БАУМ
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Парочке давно приписывают романПарочке давно приписывают романФото: Евгения ГУСЕВА
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Летом на Черноморских курортах культурная жизнь бьет ключом. На концертных площадках и залах звезды сменяют друг друга буквально каждый день. Накануне в Анапу прибыла Ольга Бузова, где у нее вечером 11 августа состоится выступление в Летней эстраде.

Свое путешествие она транслирует в инстаграме в режиме онлайн. Еще вчера звезда жаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру, но отказываться от гастролей не стала.

Поклонники встречали Ольгу в Анапе

Поклонники встречали Ольгу в Анапе

В Анапе Ольгу встретили сильный ветер и преданные поклонники, которым она не отказала в селфи и автографах.

А поселилась Бузова в роскошном отеле в скале над Черным морем. Она оказалась в восторге от вида из окна настолько, что решила скинуть с себя практически всю одежду и порадовала фанатов пикантной фотографией.

Но оказалось, что в том же отеле поселился Филипп Киркоров, у которого концерт в Летней эстраде намечен на 12 августа.

buzova86buzova86
Моё прекрасное утро в солнечной Анапе немного есть времени на сон...За последние 2 дня было 2 ночных перелёта, поэтому нужно отдохнуть а потом сразу на площадку встречаемся уже вечером Летняя Эстрада я так соскучилась по большим концертам
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- Тут мне птички напели, что в этой гостинице я не одна. Мой хороший, мы встречаемся сегодня на моем концерте или завтра на твоем? В моем номере или в твоем? - обратилась Бузова в сторис к Филиппу.

Киркоров не промедлил с ответом.

- Встречаемся однозначно - как минимум, а вот где - решим при встрече незамедлительно! - написал артист.

И вскоре они встретились в том самом отеле.

buzova86buzova86
Мой Король Случайных встреч не бывает хороших нам концертов сегодня и до встречи ночью #Repost @fkirkorov Встреча поколений, направлений и настроений в скале, на утесе в Анапе. Ему сегодня вечером в Геленджик, Ей в Анапу.... но в ночью они снова встретятся .... в скале...
108841 отметок «Нравится»821 комментариевInstagram

- Встреча поколений, направлений и настроений в скале, на утесе в Анапе. Ему сегодня вечером в Геленджик, Ей в Анапу.... но в ночью они снова встретятся .... в скале… - подписал совместное фото Филипп.

- Мой король. Случайных встреч не бывает. Хороших нам концертов сегодня и до встречи ночью, - дополнила историю Бузова.

Поклонники давно приписвают артистам роман и, видимо, они решили поддержать этот слух.

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Есть поговорка - если украсть, так миллион, если жениться, то на королеве. Ольга, видимо, взяла ее себе девизом. За год попала в список Forbes как одна из самых высокооплачиваемых артисток. И, судя по всему, положила глаз на самого настоящего короля российской эстрады (читайте далее)

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