Врач футбольного клуба «Армавир» спас пассажира самолета, которому резко стало плохо

СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-12T13:10:51+03:00

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Игроки футбольного клуба «Армавир», того самого, что до 2016 года носил название «Торпедо» и который одно время тренировал сам Валерий Карпин, нынешнюю игру провели во Владивостоке. Здесь кубанская команда сражалась в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Лучом-Энергией». Судя по статистике матча, гостям не повезло – лидировали хозяева. Встреча закончилась со счетом 3:0.

А вот пассажиру рейса, которым «Армавир» летел во Владивосток, наоборот, очень повезло, что на борту оказался врач футбольной команды. Молодому человеку резко стало плохо, когда самолет уже шел на посадку.

- Нужен врач. Среди пассажиров есть медики? – обратился командир воздушного судна к народу.

Андрей Пивоваров – врач футбольного клуба «Армавир», тут же начал откачивать пассажира.

- А уже после приземления Андрей Адамович передал пациента в не менее надежные руки сотрудников скорой помощи, - говорят в пресс-службе клуба. - Мы желаем молодому человеку здоровья и скорейшего выздоровления.

Прилетела команда во Владивосток утром, а уже вечером по местному времени вышли на поле. За здоровьем своих подопечных на скамейке наблюдал и спаситель пассажира самолета Андрей Пивоваров.