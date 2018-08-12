2018-08-12T20:24:13+03:00
Звезды

В Геленджике фанатка упала перед Филиппом Киркоровым на колени

Так она просила от короля поп-сцены поцелуя [видео]
Варвара ДЫМ
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Филипп КиркоровФилипп КиркоровФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Вот уже несколько дней король отечественной поп сцены колесит по Черноморскому побережью с гастролями. Списки городов: Анапа, Сочи. И вот дошла очередь до Геленджика. Здесь Филиппа Киркорова так ждали фанатки, что даже готовы были на все, ради одного единственного поцелуя звезды. Даже упасть перед королем поп-сцены на колени. Так сделала одна из поклонниц Киркорова - дама в чёрных колготках и кофточке в тон. Во время исполнения одной из песен, она выскочила из зала прямо на сцену и стала требовать от Филиппа поцелуев. Но тот ни в какую не соглашался осыпать даму поцелуями. Тогда она и упала на колени перед ним. Но в ногах у любимого исполнителя сидела не долго. Филл что-то шепнул ей на ухо, она встала и ушла.

Фанатка встала перед певцом на колени

Фанатка встала перед певцом на колени

-Маленький геленджикский экстрим, - выгрузил видео у себя в Инстаграм Филипп Киркоров.

Кстати, на Черноморском побережье Киркорова всегда встречают особенно тепло. Прошлым летом в Анапе одна из поклонниц тоже выскочила к нему на сцену и показала чёрные кружевные трусы.

fkirkorovfkirkorov
Маленький вчерашний геленджикский экстрим.... HOT #Repost @fklrkorov_ with @get_repost Repost By @vikulya007tck : Артист поддал вчера жару Горячий вечерок в Геленджике #филиппкиркоров #киркоров @fkirkorov
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