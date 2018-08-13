В Краснодар привезли дрессированного жирафа

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-13T13:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Августа в этом году выдался очень насыщенным на культурные события. Практически каждый день можно посмотреть новую постановку, представление и шоу. Например, до 26 августа в Краснодаре шоу показывает.... дрессированный жираф. Багир - единственный в России, который поддался "воспитанию" и теперь показывает такие номера на арене! А увидеть его в деле можно в Краснодарском цирке.

- Багир - это 7 метров красоты и грации и мы уверены, что таких номеров ни один жираф больше не может исполнить, - рассказывают в краснодарском цирке. - Сама же программа покорит каждого своим разнообразием и мастерством артистов! На арене будут животные Африки, Китая, Индии, а еще веселые клоуны и различные чудеса цирка!

НЕ ПРОПУСТИ

«Ночь в Венеции» покажут в Краснодаре

3 часа и 30 мин буйства красок, музыки и карнавала. Именно столько длится ставшая уже любимой многими кубанцами знаменитая «Ночь в Венеции». Сюжет настолько закручен и интересен, что это время пролетает незаметно. Знаменитая постановка уже 22 августа на сцене Музыкального театра

"Ночь в Венеции". Фото: Музыкальный театр

Само действо спектакля происходит в Венеции в начале XIX века. Барбара получает от возлюбленного записку. Он просит о свидании, а ревнивый муж хочет на время карнавала отправить ее с гондольером к тетке, на другой берег. Женщина идет на хитрость, с подругой они меняются платьями и, соответственно, ролями. Маскарад тому лишь в помощь! Истина обнаруживается слишком поздно - назад пути нет. Карнавал кружит головы героям и диктует правила игры.

В Краснодаре премьера этого спектакля состоялась в сентябре 2005 года, и уже на следующий год «Ночь в Венеции» вошла в список лучших музыкальных спектаклей в России. Эта оперетта принадлежит к шестнадцати «танцевальным» опереттам Штрауса, и после «Летучей мыши» и «Цыганского барона» считается третьей по известности.

Кубанский казачий хор начал продавать билеты на свои концерты в Краснодаре

Хорошая новость и для поклонников Кубанского казачьего хора. Легендарный коллектив выйдет на родную сцену уже 29-30 сентября. В Краснодаре артисты дадут два больших сольных концерта, которые и послужат стартом нового, 207-го концертного сезона.

- Репетиция новой программы уже идет полным ходом, - рассказали в Кубанском казачьем хоре. - Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на нашем официальном сайте kkx.ru, а также в театрально-концертных кассах города.

Купить билеты на выступление Кубанского казачьего хора в Краснодаре можно на пересечении улиц Северная и Красная, а также в ТРЦ «Красная площадь» на первом этаже в центре зала. Или приходить на Красную, 5, в офис 313.

В Сочи пройдет фестиваль фейерверков

В Сочи уже не первый год проходит праздник салютов. На фестиваль фейерверков съезжаются целые команды из Москвы, Самары, Чебоксар, Черкесска и других городов страны. Они показывают свое шоу, а специальное жюри выбирает самое лучшее. И уже команда-победитель отправляется на международный фестиваль фейерверков. А вот посмотреть на представление могут все желающие. В этот раз оно пройдет в Олимпийском парке.

Фестиваль салютов пройдет в СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сбор зрителей начнется с 19:00, а первые залпы прогремят в небе уже в 21:00. Красочное буйство салютов будет сопровождаться шоу поющих фонтанов, - говорят организаторы. - Пиротехническое представление будет длиться с 21:00 до 22:30.