Евгений Первышов дал высокую оценку работе «ЮгСтройИнвест»

СЕГОДНЯ 10:12 2018-08-10T10:09:48+03:00

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Несмотря на дождливую погоду, встреча с Евгением Алексеевичем прошла утром 9 августа. Этот проект был реализован всего за месяц. Свежее двухполосное дорожное полотно длиной 560 м. протянулось по ул. Героев Разведчиков и ул. Домбайской. Отдельно стоит отметить, что дорога оборудована тротуаром шириной 1,5 м.

Движение будет организовано по двум полосам в противоположных направлениях. Как рассказал директор «ЮгСтройИнвест - Кубань» Алексей Павлов, еще одним подарком для жителей микрорайона станет сквер, который будет организован рядом с остановкой общественного транспорта. В новой зеленой зоне будут расположены лавочки и арт-объект.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

После знакомства с результатом работы, Евгений Первышов выразил особую благодарность «ЮгСтройИнвест» и генеральному директору Юрию Иванову за такой хороший подарок ко дню города. В ходе встречи, мэр отметил, что «ЮгСтройИнвест» по праву можно считать локомотивом строительной отрасли всего Краснодара. Также он поздравил всех присутствующих в наступающим профессиональным праздником – Днем строителя.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

ГК «ЮгСтройИнвест» входит в пятерку крупнейших застройщиков России. Компания отличается своей высокой социальной ответственностью, строит не только дома, но и всю необходимую инфраструктуру. Школы, детские сады, спортивные площадки и благоустроенные зоны для отдыха, аллеи – все самое лучшее для комфортной жизни горожан.