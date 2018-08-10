В Сочи медведь ударил коня лопатой, но его спасли барс и леопард

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-10T12:25:05+03:00

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В Сочи завершился третий розыгрыш Sochi Hockey Open. Пока команды сражались на льду, их маскоты отлично провели время. Четыре плюшевых зверя – Конь-Огонь из петербургского СКА, медведь Миша из ярославского «Локомотива», Барс из казанского «Ак Барса» и сочинский Лео отрывались как могли.

Сначала они попробовали свои силы в картинге. Правда, кто оказался победителем гонки, осталось загадкой. А вот в последний день турнира они устроили шоу для зрителей в ледовом дворце «Большой».

Ярославский Миша долго бегал за Конем-Огнем с лопатой, которой обычно чистят лед и настиг соперника. От удара конь упал на пол, а спасать его бросились Барс и Лео. Коты загрузили копытного на носилки, но им не хватило ловкости, чтобы доставить его медиками.

Это надо видеть: маскоты отрываются на картинге.Плюшевые звери прокатились по треку

Они опрокинули носилки, и Конь-Огонь без сознания рухнул на пол снова. Барс решился на отчаянные меры и сделал пострадавшему искусственное дыхание, которое быстро поставило его на ноги.

Победителем Sochi Hockey Open стал петербургский СКА. Команда Ильи Воробьева взяла максимум баллов.

#Nosilkichallenge: Конь-Огонь убегает от Лео, Айсбарса и Миши.Маскоты устроили шоу на арене в Сочи

На второй строчке расположилась олимпийская сборная России, в активе которой 3 победы в основное время и 9 очков. Следом за ними – «Локомотив» с 6-ю пунктами. Три команды – «Сочи», «Ак Барс» и «Куньлунь» – набрали по 3 очка.

Команды распределились в соответствии с разницей заброшенных и пропущенных шайб. «Леопарды» на 4-м месте с «минус 4», казанцы на 5-м с «минус 6», а «драконы» – на 6-й строчке с «минус 7».