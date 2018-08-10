2018-08-10T14:01:11+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае на 10-12 августа: Синоптики прогнозируют дожди

По словам метеорологов, в августе пекла можно не ждать
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Артем ФИЛАТОВ.Фото: Артем ФИЛАТОВ.
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На смену жаре, которая мучила жителей Кубани с начала лета, пришла долгожданная прохлада. Ночью многие уже не включают кондиционер, а утром подумывают о легкой кофточке.

На этих выходных тоже будет достаточно свежо, так что грех не отправиться на прогулку с семьей.

- К сожалению, такая комфортная погода продержится недолго. Уже со следующей недели на регион начнет существенно действовать зона высокого давления, которая расположена вдоль Средиземноморья. Из-за этого температура начнет повышаться, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник Краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь. – Но, стоит сказать, мы уже не ждем таких экстремальных температур, как в июле. Воздух будет прогреваться максимум до +35.

Как там на морях

А на Черноморском и Азовском побережьях сейчас самая благодатная пора. На пляже можно понежиться чуть дольше, чем обычно, - уже не так душно. 11 и 12 августа метеорологи прогнозируют ливни, правда, кратковременные. Так что отдыху осадки не помешают.

- Выхода придонных вод мы не ждем, но, тем не менее, холодный фронт к нам зашел, поэтому море станет чуть прохладнее. Если ранее фиксировали +28 градусов, то с 10 августа температура воды опустится до +24-26, - добавляет Андрей Бондарь.

В Сочи и Адлере сейчас фиксируют +27 градусов. Примерно такая же температура в Новороссийске и Туапсе. Воды, омывающие Анапу, прогрелись до +26 градусов. Приятно плескаться и в Азовском море. В Голубицкой и Кучугурах +26,8.

КСТАТИ

Вернется ли сорокаградусная жара в край?

- У нас есть ориентировочный прогноз на август, согласно которому высоких температур не прогнозируем, - сказал Андрей Бондарь. – Наиболее жаркую мы ждали только первую неделю месяца. В середине второй декады температура понизится на пару градусов до +36 градусов, а в третьей декаде – до + 33. Лето, безусловно, продолжается.

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