«Ростелеком» приглашает на фестиваль плавания в Майкопе

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-10T16:15:15+03:00

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В День физкультурника, 11 августа, компания совместно с администрацией города Майкопа проводит фестиваль плавания «С Ростелекомом плывем за здоровьем!». Мероприятие пройдет в открытом бассейне городского парка в формате турнира. В соревнованиях смогут поучаствовать все желающие, за исключением профессиональных пловцов, возрастных ограничений не будет.

Вокруг бассейна для участников заплыва, зрителей и болельщиков «Ростелеком» организует зону свободного Wi-Fi-доступа в интернет, фотозону и проведет конкурс «Лайк-чемпион» в инстаграме. Авторы снимков, набравших набольшее количество лайков, получат призы.

Александр Черкашин, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы стараемся поддерживать все важные праздники в республике, а наш традиционный подарок жителям – бесплатный Wi-Fi. На фестивале плавания такая зона будет организована с помощью роутеров для раздачи мобильного интернета «Ростелекома». Мощный роутер размером со смартфон позволяет оставаться в сети практически в любом месте. Одновременно к нему могут подключиться до 16 пользователей. Это очень удобно, например, во время поездок на природу. Поделиться своими впечатлениями в соцсетях можно будет прямо с места событий».

В рамках фестиваля соревнования пройдут в трех возрастных категориях: до 18 лет, от 18 до 40 лет, от 40 лет и старше. В перерывах между заплывами зрителей и болельщиков ждут спортивные конкурсы на воде и показательные выступления пловцов. Победители в каждой категории получат подарки, а спортсмен, показавший лучший результат, будет награжден кубком компании.