2018-08-10T16:20:38+03:00
Общество

«Ростелеком» шестой год подряд поддержит молодежный форум «Машук»

Компания обеспечит участников и организаторов форума проводным и беспроводным доступом в интернет
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» выступит телекоммуникационным партнером Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018», который пройдет с 10 по 24 августа в Пятигорске. Компания обеспечит участников и организаторов форума проводным и беспроводным доступом в интернет, а также создаст интерактивную зону с высокотехнологичными развлечениями.

Для организации доступа к сети интернет компания проложила волоконно-оптические линии связи и установила необходимое оборудование. Пропускная способность канала передачи данных – до 10 Гбит/с.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Телекоммуникационные услуги сегодня являются базой для успешной работы, развития проектов и общения. «Машук» — это площадка, объединяющая активных и инициативных молодых людей. Участники форума стремятся менять жизнь вокруг себя через свои идеи. А «Ростелеком» в свою очередь уже шестой год подряд создает оптимальные условия для проведения форума, предоставляя высокоскоростной доступ в интернет, что очень важно при защите проектов. Желаю всем участникам удачи и отличного настроения».

На интерактивной площадке «Ростелекома» гостей и участников ждут турниры по игре World of Tanks с тарифом «Игровой» на премиальных танках, караоке-вечеринки, чемпионаты по интеллектуальным играм, кинопоказы, 3D-фотозона и многое другое.

Дмитрий Донецкий, директор Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018»: «В этом году мы традиционно готовы принять две тысячи молодых людей из регионов СКФО и гостей из других стран. Для них подготовлена образовательная и культурная программы исходя из запросов молодежи округа. Каждый участник сможет получить необходимые именно ему навыки и повысить свои личные компетенции».

Северо-Кавказский молодежный форум пройдет в городе-курорте Пятигорске уже девятый раз. Палаточный городок традиционно расположится у подножия горы Машук на северо-западном склоне.

Цель форума – создание коммуникативной среды с помощью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков, приумножения человеческого капитала. В этом году первая смена «Добровольчество» будет посвящена волонтерству, патриотизму и информационной среде, вторая смена «Гражданское общество» – творчеству, предпринимательству, карьере.

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