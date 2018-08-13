Яблоновский мост: на ремонт путепровода потребовалось 7 суток

СЕГОДНЯ 10:06 2018-08-13T11:14:45+03:00

В ближайшее время его откроют для автомобильного движения

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На замену деформационных швов Яблоновского моста дорожникам потребовалось 7 суток.

Сегодня, 13 августа, на асфальт уже нанесли свежую разметку, а поливальная машина очищала путепровод от строительной пыли.

- Видимо, все. Яблоновский скоро откроют, даже испугаться не успели, - переговариваются друг с другом пассажиры пригородных маршрутов, преодолевая мост уже привычным для себя - пешим - путем. - Жаль только, что сейчас до работы добираться придется сложнее. Вернутся, ведь, снова потоки машин.

Действительно, тем, кто по Яблоновскому мосту едет на работу каждое утро, есть от чего взгрустнуть. На время ремонта поселок, задыхающийся от выхлопных газов ежедневно, опустел. Автобусы с десятками пассажиров преодолевали самый сложный участок пути до Краснодара за 5 минут (до ремонта почти 1,5 км в пробке занимали 1 час). И надо отдать должное организаторам транспортного движения в этот период, ремонт мы пережили с минимальным ущербом для нервной системы.

- Сейчас опять по часу будем здесь жариться, - вздыхают пешеходы.

Тем не менее власти кубанской столицы рапортуют - во второй половине дня, 13 августа, по обновленному путепроводу пустят транспорт.

- Это ещё один пример грамотного подхода к планированию и организации работ на ключевых объектах дорожного ремонта. Перекрытие Яблоновского моста значительно осложнило ситуацию на въезде и выезде из города со стороны Республики Адыгея, и поэтому необходимо было сделать все как можно быстрее. Замена всех температурных швов за неделю вместо запланированных двух - отличный результат, - цитируют слова Евгения Первышова в пресс-службе мэрии.

Итак, на Яблоновском мосту произведена полная замена 6 температурных швов.

- Ремонтные работы проводила подрядная организация ООО "Позитив". Специалисты работали круглосуточно в несколько смен. В итоге, несмотря на то, что мост закрыли позже - не с 3 на 4 августа, а в ночь на 6 августа, все необходимое завершено за 7 суток и почти на неделю раньше, - сообщил "КП" - Кубань" замглавы города Артем Доронин.

Артем Доронин также уточнил, что в ночь с воскресенья на понедельник специалисты провели заключительный этап работ - сделали финальный слой выравнивающей заливки на всех швах. В настоящий момент также нанесена дорожная разметка. После этого будет проведена приемка выполненных работ. По ее результатам есть возможность пустить транспорт по мосту в обоих направлениях во второй половине дня.

Напомним, Яблоновский мост был полностью перекрыт для движения транспорта в ночь на 6 августа – с воскресенья на понедельник. В первые сутки альтернативный путь в Краснодар - Тургеневский мост - встал в максимально возможном 9-балльном заторе. За неделю корреспондент "КП" - Кубань" провела собственный эксперимент, проверив их все.

Надо сказать, исчезновение хронической дорожной "боли" для жителей Краснодарского края спровоцировало появление "блуждающих", и вопрос строительства нового Яблоновского моста решительно подняли в нужных кабинетах.

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