Кто заменит Смолова в «Краснодаре»

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-13T14:03:34+03:00

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Футбольный клуб «Краснодар» 13 августа сыграет свой первый матч без Федора Смолова. Нападающий, которого перед стартом сезона стал капитаном команды, перешел в московский «Локомотив» и даже успел сыграть за «железнодорожников» против «Оренбурга».

Вряд ли «горожане» планировали расставаться со своим лучшим игроком трех последних лет, но, видимо, черная полоса в жизни футболиста заставила его что-то изменить.

Федор для «Краснодара» был главной ударной силой. В составе «быков» он провел 101 матч с лета 2015 года, забил 64 мяча и сделал 18 голевых передач. Смолов – рекордсмен клуба по количеству забитых голов.

Кто же теперь станет заменой ушедшему бомбардиру? Молодой тренер Мурад Мусаев точно знает ответ на этот вопрос – именно он несколько лет готовил юных «горожан» на полях академии «Краснодара».

Ари

На официальном сайте клуба в разделе «нападающие» теперь числится только один футболист – 32-летний бразилец Ари, который вернулся из московского «Локомотива», где играл в аренде.

Ари Фото: ФК "Краснодар"

Недавно он стал гражданином России и перестал быть легионером в премьер-лиге. «Краснодар» вполне может рассчитывать на него. У Ари за плечами 95 игр в составе «быков» и 27 забитых мячей в период с 2013 по 2017-й годы. Контракт с игроком рассчитан до июня 2019-го.

Но прежде всего клуб будет рассчитывать на свою молодежь. И там есть ребята, которые могут побить рекорды результативности Смолова.

Иван Игнатьев

Главная надежда «горожан» талантливый 19-летний нападающий Иван Игнатьев. На его счету уже есть пять матчей в премьер-лиге, две встречи Лиги Европы, три забитых мяча и голевая передача за основную команду.

Иван Игнатьев Фото: ФК "Краснодар"

В прошлом сезоне Игнатьев стал чемпионом России с молодежкой «Краснодара», получил звание лучшего снайпера сезона и Юношеской лиги УЕФА. При этом он стал первым в российской истории футболистом, кому довелось дважды подряд опередить всех в споре бомбардиров турнира молодежных команд.

Всего же Иван Игнатьев забил в 25 официальных играх прошедшего сезона 32 мяча – больше, чем любой другой футболист, выступавший в российских клубах! И это, если учесть, что несколько месяцев нападающий не играл из-за травмы. Этот парень показывает фантастическую эффективность – он забивает или отдает голевую передачу каждые 50 игровых минут.

Магомед-Шапи Сулейманов

Еще один воспитанник академии, уже выходивший в составе главной команды – Магомед-Шапи Сулейманов. Ему всего 18 лет, но он уже забивал в Лиге Европы за «Краснодар» в ворота датского «Люнгбю». В прошлом сезоне нападающий стал лучшим ассистентом Юношеской лиги УЕФА, отметившись шестью результативными передачами.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: ФК "Краснодар"

Игнатьев и Сулейманов прекрасно взаимодействуют, свои лучшие качества они стали демонстрировать под руководством Мурада Мусаева в юношеской, а затем и в молодежной команде. Нет сомнений, что именно они станут ударной силой нового «Краснодара», основной состав которого будет прирастать собственными воспитанниками.

Герман Онугха

Еще один интересный нападающий появился в системе «быков» этим летом – 22-летний россиянин Герман Онугха, который начал заниматься футболом в Пензе. До 20 лет этот парень играл за любительские команды, пока не попал «на карандаш» селекционеров местного «Зенита».

Герман Онугха Фото: ФК "Краснодар"

- Осеннюю часть прошлого сезона Герман отыграл за пензенский «Зенит», забив в 11 проведенных матчах 2 мяча. Зимой «пензенского самородка» пригласил в свои ряды астраханский «Волгарь», и вторую, весеннюю часть сезон он провел уже в ФНЛ. Там хорошо атлетически сложенный нападающий с ростом 190 см, получивший прозвище «русский Лукаку», отличился трижды в 10 играх, - сообщают в ФК «Краснодар».

Сейчас он играет за «Краснодар-2» в первом дивизионе, а контракт с игроком рассчитан до лета 2022 года.

Система дает результат

С этого года «горожане» имеют три профессиональных команды в каждом из дивизионов. Система подготовки футболистов вышла на новый уровень, став настоящим конвейером. Результаты говорят о том, что в Краснодаре готовят качественных футболистов – вторая команда «быков» сейчас лидер первого дивизиона. Молодые парни рвутся в основу и получают опыт в сложном турнире.

Список нападающих в заявке ФК "Краснодар" на сайте РПЛ

И кто-то из них, возможно, займет место главного нападающего команды уже сегодня.

Уход Смолова точно не станет катастрофой для «горожан», а, может быть, окажется еще одной вехой в истории нового «Краснодара», который однажды будет полностью состоять из доморощенных игроков.