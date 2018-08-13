СЕГОДНЯ 16:44 2018-08-13T16:59:45+03:00

Вот такие танцы были на Дне физкультурника в Абинске. Фото: instagram.com/redsportclub

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11 августа в России отметили День физкультурника. Во многих городах и станицах Кубани организовали спортивные мероприятия – веселые старты, розыгрыши и эстафеты. А вот в Абинске к празднованию этого дня подошли нестандартно.

На главной площади у районного Дома культуры установили сцену, а на ней разместили шест. Мальчики и девочки по очереди взбирались на него и показывали акробатические трюки, раздвигая ноги прямо напротив здания администрации города. Необычное шоу собрались посмотреть жители города, некоторых это возмутило.

- Если pole dance – это спорт, то что такое стриптиз? Почему это обязательно нужно делать прямо в центре города, - критиковали выступление абинчане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/664108" frameborder="0"></iframe> В Абинске День физкультурника отметили танцами на шесте.

При этом танцоры этого направления отмечают, что трюки в pole dance достаточно сложные. Здесь нужно обладать хорошей гибкостью и сильными руками. Однако это все же не считается спортом.

- Pole dance – это не вид спорта, это вид танца, в котором артист выступает на пилонах (шестах - Авт.). Его часто путают со стриптизом, однако в pole dance никто не раздевается. Да, могут быть откровенные наряды, но все зависит от конкурса и предназначения выступления. Здесь короткие шорты скорее используют для удобства, чем для соблазнения, - рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» танцовщица Виктория Кириченко.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Однако в администрации города Абинска утверждают, что эти танцы были просто акробатическими трюками.

- В рамках Дня физкультурника в Абинске организовали мероприятие, на котором свои показательные выступления продемонстрировала спортивная школа, а также была проведена концертная программа. Один из коммерческих спортклубов, неподведомственных администрации, продемонстрировал такое нововведение в спортивном направлении, как Pole Sport с применением снаряда «пилон». Тренеры этого направления показали отдельные спортивные элементы, - прокомментировала специалист 1-й категории «Центр по физической культуре, массовому спорту и работе с молодежью» Анастасия Дударь.