Ольга Бузова провела в Анапе ночь с Киркоровым и уехала в Геленджик

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-13T17:16:41+03:00

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Летний «чес» по курортам Черноморского побережья у звезд отечественной эстрады в самом разгаре. На минувших выходных Ольга Бузова и Филипп Киркоров встретились в Анапе и решили подогреть слухи о своем романе. Неспроста же они поселились в одном отеле с потрясающим видом на море.

После своего концерта в Анапе, Бузова отправилась в Геленджик на концерт Киркорова и зажигала в зале, а потом король эстрады пригласил ее на сцену.

- Мое сегодняшнее вдохновение на шоу. Моя Муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться... – написал Киркоров в инстаграме.

Ответ Ольги тоже был публичным. Совместное фото артистка подписала недвусмысленно.

fkirkorov Моё сегодняшнее вдохновение на шоу @buzova86 Моя Муза сегодняшнего вечера , спасибо, что была и есть сегодня рядом Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе давай не будем надолго расставаться...

- Какой сегодня невероятный вечер. Все благодаря моему королю. Как нам хорошо с тобой, такое взаимопонимание. Спасибо еще раз за такой потрясающий концерт и вечер...я все время видела твои глаза, - опубликовала запись Бузова.

А ночью парочка отправилась на ужин к морском берегу в поселок Утриш, который славится своими устрицами.

buzova86 Какой сегодня невероятный вечер Всё благодаря моему королю @fkirkorov Как нам хорошо с тобой, такое взаимопонимание Спасибо ещё раз за такой потрясающий концерт и вечер...я всё время видела твои глаза

- Это анапская рублевка, здесь очень красиво, здесь создано все для любви, для того, чтобы люди радовались, - сказал Филипп на совместном видео с Ольгой, снятом в ночи.

О том, что происходило дальше, поклонники артистов могут только догадываться. С утра Бузова отправилась в Геленджик, где поселилась в пятизвездочном отеле.

А за несколько часов до концерта она надела желтый купальник с полностью открытой спиной и позировала для своей страницы. Вечером у нее концерт в зале «Олимп».

buzova86 Геленджик, мы на месте Настроение шикарное и хочу его разделить сегодня с вами Геленджик, жду вас всех на моем концерте сегодня Концертный зал Олимп в 20:00 #подзвукипоцелуев#моилюдивегдасомной#миромправитлюбовь Билеты можете приобрести в кассах концертного зала

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