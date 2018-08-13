«Плотформа S-70» в Сочи 2018: дата проведения и участники турнира

СЕГОДНЯ 19:13 2018-08-13T19:13:06+03:00

Стал известен список участников и расписание боев - файткард - на турнире по боевому самбо «Плотформа S-70» , который пройдет в Сочи 22 августа 2018 года

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Лучшие бойцы смешанных единоборств со всего мира приедут на "Плотформу-S-70" в Сочи 2018 уже 22 августа. IX Международный турнир по профессиональному боевому самбо в этот раз посвящен прославленным тренерам. Ведь в этом году исполнилось 80 лет самбо в России. Эти соревнования старается не пропускать и президент России Владимир Путин. Также гостями турнира всегда становятся именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и многие другие известные личности.

Организаторы одного из самых престижных турниров в мире единоборств – центр спорта и образования «Самбо-70» (Москва) и LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, мэрии Сочи – снова готовят яркий праздник спорта.

Файткард IX Международного турнира по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70».

В списке возможны изменения.

1 бой (тяжелый вес) - Константин Андрейцев (10-8) - Чейз Гормли (14-8), США

2 бой (61 кг) - Илья Максимов (5-1) - Зебензуи Руиз (6-2), Испания

3 бой (77 кг) - Артем Ненахов (7-2) - Йонас Боэно (36-11), Бразилия

4 бой (тяжелый вес) - Владимир Дайнеко (9-4) - Родджерс Соуза (6-0), Бразилия

5 бой (80 кг) - Виталий Слипенко (9-3) - Эрнани Перпетуо (19-6), Бразилия

6 бой (80 кг) - Дмитрий Бикрев (9-3) - Альфредо Соуза (14-6), Бразилия

7 бой (84 кг) - Станислав Клыбик (7-3) - Кристиан М'Пумбу (21-10), Франция

8 бой (73,5 кг) Арман Царукян (12-1) - Фелипе Оливьери (15-5), Бразилия

9 бой (тяжелый вес) Александр Романов (8-0) - Вирджил Цвикер (16-7), США

10 бой (82 кг) Алексей Иванов (11-4) - Ясубей Эномото (17-10), Швейцария

11 бой (тяжелый вес) Денис Гольцов (21-5) - Эднальдо Оливейра (18-3), Бразилия