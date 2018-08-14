Придорожный сервис в этническом стиле должен стать «визитной карточкой» Адыгеи

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-14T09:52:03+03:00

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В рамках проекта по модернизации федеральной автотрассы М-4 «Дон», планируется построить первый придорожный комплекс в этническом стиле. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов в ходе планерного совещания кабмина РА.

Объект намерены построить согласно договорённости главы РА с председателем правления госкомпании «Росавтодор» Сергеем Кельбахом на участке федеральной трассы М-4 «Дон» возле города Адыгейска. В комплекс войдёт заправочная станция с сопутствующими объектами: автомойка, кафе и т.д. Если опыт будет успешным, то подобные объекты появятся и на других трассах.

Глава региона подчеркнул, что необходимо со своей стороны приложить усилия для популяризации адыгской культуры, истории, традиций, природного богатства – для этого на площадке комплекса необходимо предусмотреть экспозиционные зоны.

В частности, комитету РА по туризму и курортам совместно с заинтересованными ведомствами необходимо организовать на базе данного объекта инфоцентр по туристическим маршрутам и красотам Адыгеи, памятникам природы и истории. Кроме того, здесь автотуристы смогут попробовать национальную кухню, познакомиться на экспозициях с историей, предметами культуры и быта адыгов.

- Это хорошая возможность для региона ещё раз заявить о себе. По федеральной трассе ежесуточно проходит около 70 тыс. автомобилей, часть из которых будет останавливаться на придорожном объекте и узнавать о гостеприимстве и красоте Адыгеи, - отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов дал поручение главам Теучежского района и г. Адыгейска в короткие сроки подготовить конкретные предложения по месту размещения данного объекта.