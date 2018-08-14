2018-08-14T10:23:02+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи поручил взять на особый контроль благоустройство Майкопа

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» обсудили на планерном совещании кабинета министров РА
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Благоустройство республиканской столицы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили на планерном совещании кабинета министров РА. Мероприятие провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции, находясь в Москве, в постоянном представительстве РА при президенте России.

В текущем году по партийному проекту «Единой России» в Майкопе запланировано благоустройство 20 дворовых и 4 общественных территорий. По информации мэрии, уже завершены работы в 5 дворах, на 11 участках ведётся строительство, ещё на 4 объектах в ближайшее время к благоустройству приступят до конца недели. Начата работа по благоустройству зеленой зоны на улице Подлесной. Подготовлены документы для реконструкции сквера на площади Дружбы, парковой зоны по улице Шоссейной 4 и площадки возле нового корпуса городской поликлиники №1.

- Реализация программы должна проходить гласно, с участием горожан. Собирайте актив, обсуждайте с людьми проекты благоустройства общественных территорий. Эту работу мы делаем для них, и мнение жителей нужно учитывать в первую очередь. Особое внимание уделите качеству строительства - облик Майкопа должен соответствовать статусу республиканской столицы, - подчеркнул глава РА.

Всего на реализацию в Адыгее федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году выделяется 245,8 млн. рублей, из них 91,5 млн. рублей – федеральные средства, более 140,1 млн. рублей – республиканские средства, свыше 14,1 млн. рублей – средства местных бюджетов.

Помимо программных средств, эта сумма включает и дополнительные средства, предусмотренные в бюджете РА на благоустройство общественных территорий: для Майкопа – 80 млн. рублей, для Адыгейска и всех 7 районов республики – по 5 млн. рублей.

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