2018-08-14T11:21:15+03:00
Общество

127 погибших за 7 месяцев: на трассах Кубани чаще всего гибнут из-за выезда на «встречку»

А в это время депутаты хотят снизить наказание за это нарушение ПДД
Юлия ДУБИНА
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В Краснодарском крае из-за выезда на «встречку» гибнут сотни людейВ Краснодарском крае из-за выезда на «встречку» гибнут сотни людейФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Госдуме выступили за смягчение наказания за выезд на встречную полосу. Но радоваться таким щедротам не торопитесь.

Скупым языком цифр

На Кубани зарегистрировано практически 2,5 миллиона автомобилей. Сотни тысяч автовладельцев ежедневно ездят по городским и краевым дорогам. Часть из них хоть раз в своей водительской карьере выезжали на встречную полосу, еще часть из этих людей сделали этот поступок последним в своей жизни.

- За семь месяцев 2018 года на дорогах Краснодарского края в результате ДТП погибли 496 человек и 4384 пострадали, зарегистрировано 3521 ДТП, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» Начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Из общего количества аварий 344 (то есть каждая десятая!) произошли по причине выезда на встречную полосу, в них погибли 127 (каждый четвертый!) человек и более 500 пострадали.

Сейчас наказание за выезд на «встречку» составляет 5 000 рублей, а лишение прав может быть наложено на срок 4-6 месяцев. Отметим, что если нарушитель остановлен сотрудником ГИБДД, то дело должно быть передано в суд и именно судья определяет вид и размер наказания. Если же нарушение зафиксировано камерой, работающей в автоматическом режиме, то на водителя в любом случае будет наложен пятитысячный штраф.

Наказание увеличивается в случаи повторного нарушения, если вас остановит инспектор, то готовьтесь расстаться с водительским удостоверением на один год, попали под камеру, вновь штраф в размере 5000.

В сезон больше

Авторы законопроекта уверены, что выезд на встречную полосу не всегда создает аварийные ситуации и зачастую вызван объективными причинами. К ним депутаты отнесли плохое качество дороги, низкая освещенность трассы и отсутствие разметки.

В Краснодарском крае глобальных проблем с освещением и качеством дорог не наблюдается. Но, как показывают цифры, люди продолжают выезжать на полосу встречного движения. И результаты таких маневров ужасают.

Так, 9 июля 2018 года в Белореченском районе в аварии погибли 9 человек. Трагедия произошла на 22-м километре автодороги Мирный-Бжедуховская-Беляевский. Молодая женщина за рулем ВАЗ-21015 не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Приора Универсал».

- Летом количество таких аварий увеличивается, люди едут с отдыха на побережье. Многие водители нарушают режим, не отдыхают долго, теряют бдительность или даже засыпают, - отмечает Ирина Заватская.

Многие оказываются на встречной полосе не успев завершить обгон. Всех причин «встречки» узнать невозможно, ведь многие из тех, кто нарушил правила, не доживают и до приезда скорой помощи.

Экспертное мнение

Выезд на встречную полосу - это грубейшее нарушение, так считает председатель краснодарского отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Владимир Коробчак.

- Чтобы изменять наказание за это нарушение, надо все хорошо обдумать, посоветоваться с ГИБДД, с автолюбителями и экспертами. В результате выезда на встречную полосу гибнут люди. Сейчас в основном суд лишает автолюбителей водительского удостоверения. Мы понимаем, что нарушать станут меньше, когда наказание будет неотвратимым, - сообщил Владимир Коробчак.

Несмотря на все трагические последствия, депутаты хотят отменить лишение водительского удостоверения, если человек выехал на встречную полосу впервые.

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