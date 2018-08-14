2018-08-14T12:39:10+03:00
Происшествия

В Адыгее пристав себе в карман выбивал деньги с должников

За присвоенные 300 тысяч он может сесть на шесть лет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Александр ГЛУЗФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Этого служителя закона хочется назвать ударником труда. Только подумайте - за полгода он сумел вытрясти с должников (!) 300 тысяч рублей. Да вот беда - денежки эти так и не попали в казну государства.

О мошеннике правоохранители узнали от одного из должников. По словам мужчины, свои штрафы за превышение скорости он оплатил, вот только долг за ним по-прежнему числится.

Приставы запросили информацию. Деньги, которые заплатил мужчина, действительно, не пришли. Начали выяснять, где же сбой произошел, кто занимался производством должника. А оказалось, что штраф выбивал пристав - сотрудник службы, причем начальник структурного подразделения.

- Злоумышленник имел сведения о находящихся в производстве у судебных приставов исполнительных производствах. Так он выходил на связь с должниками и настоятельно просил оплатить штрафы. Причем в срочном порядке, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Адыгее. - При этом он вводил граждан в заблуждение, объясняя, что, в случае отказа, сумма штрафа возрастет в разы.

При получении денег служитель закона никаких докуметов не оформлял, квитанции не выдавал.

Мошенничал он с мая по ноябрь 2017 года. За это время на его крючок попались 15 должников, которые в общей сложности заплатили приставу более 300 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

- Уволен он был 04 декабря 2017 года, - объясняют «КП» - Кубань» в УФССП по Республике Адыгея. - А уголовное дело возбуждено 9 января 2018 года, уже после его увольнения.

Сейчас все материалы направлены в суд. За двойную игру обвиняемому грозит до шести лет тюрьмы.

БУДЬ В КУРСЕ!

Памятка для должников:

- При приеме денег судебный пристав-исполнитель заполняет квитанцию ручкой в присутствии плательщика;

- Подпись плательщика и судебного пристава-исполнителя проставляется чернилами, без копировальной бумаги как на квитанции, так и на корешке квитанции после их заполнения и передачи денежных средств;

- Сумма в квитанции должна совпадать с цифрами, указанными в корешке квитанции;

- Плательщику на руки выдается квитанция, заверенная гербовой печатью;

- В квитанции не допускается никаких помарок, потертостей, исправлений;

- Квитанция об оплате хранится у плательщика в течение трех лет.

Еще больше материалов по теме: «Новости Адыгеи»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Хачатурян рассказал о том, что сестры жаловались ему на сексуальные домогательства со стороны отца
Старший брат Марии, Ангелины и Крестины Сергей давно уже не живет в доме отца. Михаил выгнал сына четыре года назад. Но парень, пусть порой и исподтишка, продолжал общаться с сестрами и с матерью
Новости 24
В Краснодаре участник ДТП угрожал другому «расстрелять колени»
Житель Кубани искал наемного убийцу для своей бывшей
В станице Староминской поезд насмерть сбил 40-летнюю женщину
Кубанские врачи спасли 99-летнюю женщину с острым инфарктом миокарда
В Краснодаре пенсионер на велосипеде пропал четыре года назад
Флаг ФК «Краснодар» поднялся на борт МКС
На Кубани с начала года собрали 180 тысяч тонн овощей
Лайма Вайкуле выступит на «Новой волне» в Сочи 4 сентября
В Темрюкском районе браконьера осудили на 750 тысяч рублей
Четырех жителей Темрюкского района принудительно отправили лечиться от туберкулеза
В Кавказском заповеднике стало больше серн
В Кущевском районе у женщины в косметичке нашли амфетамин
ФК «Краснодар» поздравил Галицкого с днем рождения
В Новороссийске иномарка на пешеходе сбила бабушку с внуком