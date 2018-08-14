В Адыгее пристав себе в карман выбивал деньги с должников
Этого служителя закона хочется назвать ударником труда. Только подумайте - за полгода он сумел вытрясти с должников (!) 300 тысяч рублей. Да вот беда - денежки эти так и не попали в казну государства.
О мошеннике правоохранители узнали от одного из должников. По словам мужчины, свои штрафы за превышение скорости он оплатил, вот только долг за ним по-прежнему числится.
Приставы запросили информацию. Деньги, которые заплатил мужчина, действительно, не пришли. Начали выяснять, где же сбой произошел, кто занимался производством должника. А оказалось, что штраф выбивал пристав - сотрудник службы, причем начальник структурного подразделения.
- Злоумышленник имел сведения о находящихся в производстве у судебных приставов исполнительных производствах. Так он выходил на связь с должниками и настоятельно просил оплатить штрафы. Причем в срочном порядке, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Адыгее. - При этом он вводил граждан в заблуждение, объясняя, что, в случае отказа, сумма штрафа возрастет в разы.
При получении денег служитель закона никаких докуметов не оформлял, квитанции не выдавал.
Мошенничал он с мая по ноябрь 2017 года. За это время на его крючок попались 15 должников, которые в общей сложности заплатили приставу более 300 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
- Уволен он был 04 декабря 2017 года, - объясняют «КП» - Кубань» в УФССП по Республике Адыгея. - А уголовное дело возбуждено 9 января 2018 года, уже после его увольнения.
Сейчас все материалы направлены в суд. За двойную игру обвиняемому грозит до шести лет тюрьмы.
БУДЬ В КУРСЕ!
Памятка для должников:
- При приеме денег судебный пристав-исполнитель заполняет квитанцию ручкой в присутствии плательщика;
- Подпись плательщика и судебного пристава-исполнителя проставляется чернилами, без копировальной бумаги как на квитанции, так и на корешке квитанции после их заполнения и передачи денежных средств;
- Сумма в квитанции должна совпадать с цифрами, указанными в корешке квитанции;
- Плательщику на руки выдается квитанция, заверенная гербовой печатью;
- В квитанции не допускается никаких помарок, потертостей, исправлений;
- Квитанция об оплате хранится у плательщика в течение трех лет.
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