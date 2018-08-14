В Краснодаре 15 и 16 августа продолжатся отключения электроэнергии

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-14T12:23:10+03:00

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Накануне тысячи жителей центра Краснодара и Фестивального микрорайона неожиданно остались без электричества. Причиной тому стало повреждение высоковольтных линий крупногабаритным автотранспортом. На устранение неполадок у ремонтников ушло несколько часов, в это время не работали светофоры на городских улицах.

А в северной части города с понедельника проходят плановые отключения электричества. На подстанции «Северной» уже установили новое оборудование, которое сейчас подключают энергетики.

В среду 15 августа света не будет с 0 до 12 часов у жителей поселков Лорис, Знаменского и Новознаменского, а также на улицах Большевистской, Раздольной, Ягодина, Ивана Кожедуба, Ивана Рослого.

В четверг 16 августа с 0 до 12 часов электричества не будет в районе поселка Северного, Дивного, Индустриального, Зонального, Победитель, 3-е отд. ОПХ Центральное. Улицы Вольная, им. Берлизова, Дорожная, Пригородная также попадут под отключение.

После этого на подстанции «Северной» будет работать новое распределительное устройство, которое имеет с микропроцессорные системы защиты и автоматики.

Тем не менее, проблема отключений электроэнергии для жителей некоторых районов Краснодара все еще актуальна. По официальным данным, только в краевом центре в июле произошло 150 отключений. Многие из них происходят из-за высокой нагрузки на сети.

В диспетчерском управлении рассказали, что потребление электроэнергии в Кубанской энергосистеме с января по июль выросло на 3,3%, чем за такой же период в прошлом году.

- Потребление электроэнергии в июле 2018 года выросло на 10,5% больше объема потребления за тот же месяц 2017 года, - сообщили в РДУ Юга.

Рост потребления электроэнергии связан с жаркой первой половиной июля – в это время среднесуточная температура на 2,4 градуса превысила прошлогодние показатели.

- Дефицит генерирующих мощностей на территории Кубанской энергосистемы покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем, - объяснили в РДУ.