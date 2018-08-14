2018-08-14T15:33:57+03:00
Авто

Сочинцы самостоятельно меняют разметку, превращая сплошные в прерывистые

Чтобы не получить штраф, лучше направить свои предложения в ГИБДД и администрацию
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мужчина мог подвергнуть опасности других участников движенияМужчина мог подвергнуть опасности других участников движения
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В минувшие выходные в Сети появился короткий ролик из Сочи. Мужчина вышел на дорогу в микрорайоне Бытха, чтобы исправить дорожную разметку. Ловким движением кисти уличный художник превратил сплошную линию в прерывистую, для удобства выезда.

Действия мужчины вызвали разную реакцию. Одни считают, что давно пора брать инициативу в свои руки и исправлять ошибки дорожников, другие отмечают – действия мужчины опасны для жизни водителей и пассажиров, ведь обгон запрещен в этом месте неспроста – рядом опасный поворот.

Оказывается, проблема такого рода самодеятельности на дорогах в Сочи не нова. Грешат ночными превращениями разметки предприниматели, которые для удобства своих гостей «прорубают» к своим отелям или кафе кратчайший путь.

Наказание за такого рода художества вполне символическое – максимальный штраф 10 тысяч рублей.

- Такие действия попадают под статью 12.33 Кодекса об административных правонарушениях «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Для граждан штраф предусмотрен штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на должностных лиц – до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц – до трехсот тысяч рублей, - говорит автоюрист Сергей Дроздов. – Но, чтобы привлечь человека к ответственности, нужно буквально поймать его за руку, что очень сложно.

Наказать за такие проделки граждан могут и городскую администрацию, ответственную за содержание дорог. Если чиновники затянут с приведением дороги в норму, им грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если вы считаете, что нужно изменить разметку на дороге, то нужно составить обращение в ГИБДД и городскую администрацию, а, точнее, в ее управление, ответственное за дорожное хозяйство.

В обращении укажите свои предложения по организации движения и попросите предоставить вам ответ на электронную почту.

Сформулируйте вопрос, например, так: «прошу рассмотреть мое предложение по изменению организации дорожного движения по адресу…».

Обращение в ГИБДД и администрацию муниципалитета можно отправить на официальных сайтах. Мотивированный ответ вам обязаны предоставить в тридцатидневный срок.

В Сочи водитель самостоятельно исправил дорожную разметку.

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