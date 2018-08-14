Школы Адыгеи получат субсидии
Напомним, тема школьных ремонтов обсуждалась на недавнем совещании кабинета Министров РА. Тогда глава республики подчеркнул недопустимость взимания денег с родителей для ремонта школ и заявил, что средства на эти цели будут направляться из бюджетов республики и муниципалитетов.
Дополнительные средства, выделенные муниципалитетам по распоряжению главы РА в виде субсидии из республиканского бюджета, будут расходоваться на ремонты кровли, систем отопления, замену оборудования на пищеблоках и т.д.
- Важно обеспечить строгий контроль за качеством проводимых работ и рачительным использованием направленных в муниципалитеты ассигнований. При этом необходимо чётко выдерживать намеченные сроки – все школы должны быть готовы к приёму детей до начала нового учебного года, - прокомментировал Мурат Кумпилов.