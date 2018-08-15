Ночь кино 2018 в Краснодаре: полная афиша мероприятий

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-15T13:53:41+03:00

Где в рамках акции Ночь кино в Краснодаре 2018 бесплатно покажут «Танки», «Рубеж» и «Последнего богатыря» [расписание]

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25 августа практически во всех городах Кубани пройдет акция Ночь кино 2018 в Краснодарском крае. Организаторы говорят, что в этом году будет работать ну очень много площадок, на которых покажут картины и пройдут различные активности – конкурсы, викторины, представления.

- Если в 2017 году в рамках акции работало 246 киноплощадок, то в этом году подтвердили свое участие 327, - рассказали «КП»-Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края. - Это не только открытые площадки в скверах и площадях, но и кинозалы в кинотеатрах и культурно-досуговых учреждениях.

Ночь кино 2018 в Краснодарском крае стартует в 19:00 25 августа во всех районах Кубани. А уже в 20:00 бесплатно покажут три российских фильма.

В 20:00 - мультфильм «Последний богатырь»

В 22:00 - приключение, фантастика «Рубеж».

В 23:40 – приключение, история «Танки».

Врозраст - +12.

КРАСНОДАР

Ночь кино 2018 в Краснодаре начнется с театрализованного шествия по улице Красной. Колонна киногероев из разных уголков Кубани стартует от Чапаева в 18:15 и двинется в сторону Пушкинской площади. А в 19:00 на площади выступят лучшие творческие коллективы края. Развлекать публику они будут целый час, а в 20:00 на огромном экране покажут долгожданное кино.

Фильмы ровено в восемь вечера начнут показывать и на других площадках кубанской столицы:

В досуговом центре на ул. Славянской, 28,

В сквер им. Г.К.Жукова (ул. Красная, 42)

В парке «Городской сад» (ул. Постовая, 34)

В парке «Солнечный остров» (ул. Трамвайная, 2)

На бульваре Платановый в Юбилейном микрорайоне

В Доме культуры Карасунского округа Краснодара ( ул. Уральская, 198/1)

В Доме культуры Центрального округа Краснодара ( ул. Красноарейская, 30)

В Доме культуры поселка Лорис ( ул. Рязанская, 12)

В станицк Старокорсунской, в Доме культуры (ул.Красная, 27/1)

В библиотеке им. Н.А.Некрасова (ул. Красная, 87/89)

В поселке Березовый, в библиотеке-клубе им. Т.Г.Шевченко

В хутор Ленина, в библиотекк-клубк им. В.Г.Белинского (ул. Молодежная, 37)

В поселке Колосистый, в библиотеке-клубе №37 (ул. Звездная, 10)

В поселок Лазурном, в центрк творчества, (ул. Октябрьская, 1/1)

В хуторе Копанском, в Домк культуры (ул. Цетральная, 16/1)

Где 25 августа в 20:00 покажут фильмы в городах Кубани

АНАПА

«Центр культуры «Родина», Театральная площадь, ул. Астраханская, 2

Станица Анапская, парк

Село Юровка, площадь у Дома культуры, ул. Садовая, 93А

Село Гай-Кодзор, площадь у Дома культуры, ул. Шаумяна, 75А

Поселок Витязево, площадь у Дома культуры, ул. Лиманная, 8

Хутор Красная Поляна, Дом культуры, ул. Советская, 56

АРМАВИР

Армавир, городской парк, ул. Ленина, 88

Поселок Маяк, сельский клуб, ул. Восточная, 10

Поселок Восток, сельский клуб, ул. Урожайная, 84

Поселок Заветный, сельский клуб, ул.Пушкина, 27

ГЕЛЕНДЖИК

Геленджик, Дворец культуры, искусства и досуга, ул. Луначарского, 95

Село Марьина Роща, Дом культуры, ул. Ленина,42А

Село Адербиевка, Дом культуры, ул. Октябрьская, 49

Село Михайловский Перевал, клуб, ул. Школьная, 2А

Село Пшада, Дом культуры, ул.Советская, 28/А

Село Текос, клуб, ул.Ленина,17А

Село Архипо-Осиповка, Дом культуры, ул. Ленина, 116

Село Береговое, Дом культуры, ул.Мира, 27

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Горячий Ключ:

Творческое объединение «Перекресток» ул. Ленина,185А.

Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы, ул. Октябрьская,131

Станица Бакинская, площадка у Дома культуры, ул. Ленина, 37

НОВОРОССИЙСК

Новороссийск:

парк им. Фрунзе, ул. Толстого

Площадка у кинотеатра, ул. Набережная Серебрякова, 53; летняя площадка

ул. Грибоедова, 12; парк имени Ленинского комсомола, Сухумское шоссе

Станица Натухаевская, центральная площадь, ул. Фрунзе, 60

Поселок Верхнебаканский, Дом культуры, летняя площадка, п. ул. Ленина, 25

Станица Раевская, парк, ул. Котова, 40

Поселок Гайдук, Дом культуры, ул.Ленина, 1

Поселок Мысхако, площадь перед Домом культуры, ул. Школьная, 1

СОЧИ

Сочи:

Кинотеатр «Сочи», ул. Абрикосовая, 12.

Культурный центр «Комсомолец», Адлер, ул. Ульянова, 58

Культурный центр «Восход», п. Лазаревское, ул. Победы, 80

«Арт-Медиа-Центр «Родина», ул. Красноармейская, 24

Дом культуры «Юбилейный», ул. Чехова, 48 А

АБИНСКИЙ РАЙОН

Абинск, кинотеатр «Союз», ул. Интернациональная, 35

Поселок Ахтырский, Культурно-досуговый центр, зрительный зал, ул. Свободы,8

Станица Холмская, Культурно-досуговый центр, площадь, ул. Ленина, 138

Хутор Ольгинский, Культурно-досуговый центр, площадь, ул. Ленина, 6

Станица Мингрельская, Ккультурно-досуговый центр, зрительный зал, ул. Мельничная, 20

Станица Федоровская, Культурно-досуговый центр, площадь, ул. Красная, 1 А

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

Хадыженск, Дом культуры, большой зал, ул.Первомайская,128

Апшеронск, сквер 60-летия Победы, ул.Ленина, 22; Межпоселенческий центр развития культуры, большой зал, ул.Ленина,28

Поселок Нефтегорск, большой зал Дома культуры, ул.Советская, 72

Станица Кубанская, сельский Дом культуры, ул.Красная, 28

Станица Тверская, Дом культуры, большой зал, ул.Советская, 5

Поселок Новые Поляны, Дом культуры, ул.Советская, 1-А

Село Черниговское, Дом культуры, ул.Шосенная, б\н

БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Село Белая Глина, центр кино и досуга «Ударник», кинотеатр, ул.Красная,95; Дом культуры, ул. Первомайская, 282, ул. Колхозная, 104

Село Новопавловка, Дом культуры, ул. Соболя, 64

Станица Успенская, Дом культуры, ул. Советская, 113

Поселок Центральный, Дом культуры, ул. Советская, 3

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Белореченск, Дом культуры, кинотеатр, ул.40 лет Октября,33

Поселок Степной, Дом культуры, ул.Энгельса, 13

открытая

Станица Пшехская, Дом культуры, ул.Горького,12

Поселок Южный, Дом культуры, ул. Центральная, 28

Поселок Дружный, Дом культуры, ул.Советская, 61

Станица Рязанская, Дом культуры, ул.Первомайская,106

Село Великовечное, Дом культуры, ул. Ленина, 50

Поселок Молодежный, Дом культуры, ул. Ленина,б/н

Село Школьное, Дом культуры, ул. Лиманная, 8

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

Станица Брюховецкая, парковая зона перед Домом культуры им. А.Г. Петрика

Станица Новоджерелиевская, площадка перед Домом культуры

Станица Переясловская, площадка перед Домом культуры

Станица Чепигинская, площадка перед Домом культуры

Станица Батуринская, площадка перед Домом культуры

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

Хутор Бейсужек Второй, Дом культуры, Ул.Октябрьская, 24

Поселок Бейсуг, Дом культуры, ул. Ленина, 2 А

Станица Березанская, Центр детского творчества, ул. Почтовая, 39

Станица Бузиновская, Дом культуры, ул. Октябрьская, 38

Поселок Газырское, Дом культуры, ул. Шевченко, 1а

Поселок Гражданский, ул.Школьная,5

Станица Ирклиевская, Досуговый центр, площадь, ул. Красная, 106

Станица Крупская, Досуговый центр, ул.Ленина, 40А

Поселок Первомайский, филиал № 12, ул.Дорожная, 1

Станица Новобейсугская, Дом культуры, ул.Ленина, 4А

Станица Новогражданская, досуговый центр, ул. Урожайная, 11

Станица Новомалороссийская, культурно-досуговый центр, ул.Красная, 58 А

Станица Выселки, видеозал Дома культуры, ул.Северная,7; кинозал «Форум»,

ул. Ленина, 94

ГУЛЬВЕВИЧСКИЙ РАЙОН

Гулькевичи, Дом культуры «Зодиак», площадь у фонтана, ул.Красная; Досуговый центр «Лукоморье», Майская площадь, ул. Комсомольская, 80

Село Соколовское, площадь перед Домом культуры, ул. Ленина,85

Станица Скобелевская, площадь перед Домом культуры, ул. Октябрьская, 28

Село Майкопское, Дом культуры «Майкопский», ул.Базарная, 1А

Поселок Кубань, площадь перед Домом культуры, ул. Школьная, 8

Поселок Комсомольский, площадь перед Домом культуры, ул. Кирова, 2

Поселог городского типа Гирей, Дом культуры «Фламинго», площадь, ул. Красная, 2

Поселок Венцы-Заря, площадь перед Домом культуры, ул. Советская, 10

Хутор Тысячный, площадь перед Домом культуры, ул. Красная, 9

Поселок городского типа Красносельский площадь перед Домом культуры , ул. Строителей, 22

Село Николенское, площадь перед Домом культуры, ул. Октябрьская, 78

Село Пушкинское, площадь перед Домом культуры, ул. Советская, 171

Село Отрадо-Кубанское, площадь перед Домом культуры, ул. Ленина,44 А

Село Отрадо-Ольгинское, площадь перед Домом культуры, ул. Красная, 37

Хутор Чаплыгин, площадь перед Домом культуры, ул. Советская, 21

Село Новоукраинское, площадь перед Домом культуры, ул. Красная, 131

ДИНСКОЙ РАЙОН

Станица Динская, кинотеатр «40 лет Победы», ул.Красная, 75

ЕЙСКИЙ РАЙОН

Ейск, Межпоселенческий культурно-досуговый центр, Площадь Бондарчука; Ейский городской центр народой культуры, Театральная площадь, 1

Село Воронцовка, Дом культуры, ул.Мира, 65

Село Кухаривка, Дом культуры, ул.Советов, 33А

Станица Ясенская, Дом культуры, ул.Ленина, 79

Станица Копанская, Дом культуры, ул.Мешкова, 22

Станица Должанская, Дом культуры, ул.Ленина, 1

Станица Камышеватская, Дом культуры, ул.Советская, 172-Б

Село Александровка, Дом культуры, ул. Советская, 39

Поселок Садовый, Дом культуры, ул. Советская, 8

Поселок Степной, ул. Советов, 8

Поселок Советский, Дом культуры, ул. Ленина, 2

Поселок Комсомолец, Дом культуры, ул.Школьная, 23

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

Кропоткин, Центр кино и досуга «Мир», площадь, ул. Красная, 49

Станица Темижбекская, культурный центр, ул.Вокзальная, 47

Станица Дмитриевская, Дом культуры, ул. Фрунзе, 2

Хутор Привольный, Дом культуры, площадь, ул. Мира, 84

Поселок им.М.Горького, Дом культуры, площадь, ул. Ленина, 53

Хутор Лосево, Дом культуры, площадь, ул. Мира, 7 А

Поселок Степной, сельский клуб, ул. Центральная, 11

Поселок Десятихатка, ул. Молодежная, 5А

Станица Кавказская, площадь кинотеатра «Космос», ул. Ленина, 183

Поселок Мирской, Дом культуры, площадь, ул. Ленина, 85

Станица Казанская, Дом культуры, площадь, пер. Ленина, 11

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Село Гришковское, ул. Гайдара, 30 А

Станица Новониколаевская, ул. Ленина, 134

Станица Гривенская, ул. Заводская,1

Хутор Джумайловка, ул. Братьев Степановых, 11Б

Станица Калининская, площадь кинотеатра «Современник», ул. Ленина, 163

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

Станица Каневская, кинотеатр «Космос», ул.Горького, 57; ЦКС «Колос», ул. Таманская, 104; ОДМ «Победа», ул. Октябрьская 79

Станица Привольная, ул. Мира, 66

Станица Новодеревянковская, ул. Мира, 22

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Кореновск, кинотеатр «Октябрь». ул.Красная, 136; парк культуры,

ул. Венеры Павленко, 63

Станица Дядьковская, ул. Советская, 44

Станица Журавская, ул. Красная, 12

Станица Платнировская, ул.Красная, 27

Хутор Пролетарский, ул. Юбилейная, 7

Станица Раздольная, ул. Фрунзе, 36

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Станица Полтавская, парк, ул. Красная, 145

Станица Марьянская, ул. Красная, 24

Станица Новомышастовская, ул. Красная, 81

Станица Старонижестеблиевская, площадь перед домом культуры, ул. Мира, 181

Хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 101

Поселок Октябрьский, ул. Красная, 20 А

Станица Ивановская, ул. Советская, 28

Станица Чебургольская, ул. Советская, 153

Хутор Протичка, ул. Красная, 30

Станица Староджерелиевская, ул. Советская, 5

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

Станица Крыловская, районный Дом культуры и техники, площадь, ул. Кооперативная, 69; «Крыловский ЦРКиБО», ул. Чкалова, 33

Хутор Казачий

Станица Октябрьская, пер. Зелёный, 3

Станица Новосергиевская, ул. Школьная, 8

Село Киевское, ул.Горького,117

Село Экономическое, ул.Шоссейная, 85А

Хутор Плавненский, ул.Широкая, 11 В

Село Молдаванское, ул. Фрунзе, 5 А

Хутор Адагум, ул Ленина, 47

Станица Нижнебаканская, ул. Горького, 37

Хутор Павловский, ул.Новая, 2

Станица Варениковская, ул.Советская, 41

Хутор Армянский, ул. Горького, 2.

Хутор Садовый, ул. Комсомольская, 11.

КРЫМСК

Крымск, Киновидеозрелещное предприятие, ул. К. Липкнехта, 38

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

Курганинск, Кинотеатр «Победа», площадь, л.Первомайская,3

Станица Воздвиженская, ул.Советская, 12

Станица Темиргоевская, ул. Школьная, 22

Станица Михайловская, ул. Ленина, 148

Станица Родниковская, ул. Первомайская, 152

Станица Константиновская, ул. Кирова, 30

Станица Новоалексеевская, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10

Поселок Степной, ул.Мира, 34

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

Станица Кущёвская, киновидеоцентр «Дружба», ул. Советская, 50; центральная библиотека, ул. Ленина, 16; детская школа искусств, ул. Трудовая, 81

Хутор Средние Чубурки, ул. Октябрьская, 21

Село Ильинское, пер. Школьный,6

Хутор Красное, ул. Советов, 60

Станица Шкуринская, ул.Ленина, 54

Станица Кисляковская, ул. Красная, 150

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

Лабинск, центр досуга и кино «Восход», ул. Красная, 1

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

Станица Ленинградская, кинотеатр «Горн», ул.Советов, 47

Поселок Первомайский, ул.Комарова, 7

Хутор Куликовский, ул.Красная, 96

Хутор Белый, ул.Горького, 234

МОСТОВСКОЙ РАЙОН

Поселок городского типа Мостовской, парк Победы, ул. Советская

Село Шедок, ул. Ленина, 50

Хутор Славянский, ул. Дубовая, 34

Поселок Псебай, Дом культуры, сквер,

Село Унароково, ул. Ленина, 25

Поселок Восточный, ул. Ленина, 1

Станица Махошевская, ул. Советская, 8

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

Новокубанск, парк культуры и отдыха, ул.Первомайская, 132

Станица Советская, ул. Ленина, 291

Хутор Кирова, ул.Мира, 26

НОВОПРОКРОВСКИЙ РАЙОН

Станица Новопокровская, кинотеатр «Кубань», центральная площадь, ул. Ленина, 80

Станица Ильинская, ул. Ленина, 46

Поселок Кубанский, ул. Ленина, 31

Поселок Незамаевский, ул. Красная, 18

Станица Калниболотская, ул.Красная, 45

Станица Новоивановская, ул. Красная, 87 А

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Станица Отрадная, кинотеатр «Заря», ул. Красная, 86 А

Село Благодарное, ул. Октябрьская, 102 Б

Станица Передовая, ул. Красная, 95

Станица Спокойная, ул. Ленина, 135

Станица Удобная, ул. Кооперативная, 25

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Станица Павловская, досуговый центр, ул. Ленина, 25

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

Приморско-Ахтарск, парк, Первомайская, 32

Поселок Приморский, ул.Кирова, 10

Поселок Ахтарский, ул.Горького, 13

Станица Бриньковская, ул.Красная, 138

Станица Ольгинская, ул. Ленина, 25

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

Станица Григорьевская, ул. Ленина, 8

Поселок Ильский, ул. Пионерская, 32, Дом культуры,

ул. Длинная, 104

Поселок Черноморский, ул. Юбилейная, 87

Поселок Афипский, ул. Школьная, 43, Дом культуры, ул. Победы, 2

Станица Северская, детская школа искусств, ул. Ленина, 132; кинотеатр «Ударник», ул. Ленина, 61, 108

Поселок Черноморский, ул. Суворова, 2

Село Львовское, ул. Советская, 66

Станица Новодмитриевская, ул. Красная, 69

Станица Азовская, ул. Ленина, 61

Станица Смоленская, ул. Мира, 151

Село Михайловское, ул. Кооперативная, 8 Г

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

Славянск-на-Кубани, кинотеатр «Кубань», ул. Красная, 52; Дом культуры им. Н.А. Бондаренко, ул. Красная, 8

Хутор Прикубанский, ул. Победы, 30

Станица Анастасиевская, ул. Красная, 162

Станица Петровская, ул. Красная, 20

Поселок Прибрежный, ул. Школьная, 607

СТАРОМИНСКОЙ РАЙОН

Станица Староминская, кинотеатр «Победа», ул. Красная, 27

СТАРОЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

Станица Старощербиновская, центр кинодосуга, ул. Советов, 66

Село Ейское Укрепление, ул. Советов, 2

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

Станица Тбилисская, досуговый центр «Юбилейный»

Станица Нововладимировская, ул. Ленина, 11

Станица Ловлинская, пер.Школьный, 9

Хутор Северокубанский, ул. Якубина, 239

Станица Геймановская, ул. Мира, 52

Хутор Марьинский, ул.Мамеева, 60

Хуутор Песчаный, ул. Красная,7

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

Сстаница Голубицкая, культурно - социальный центр, ул. Красная, 108

Темрюк, кинотеатр «Тамань», ул. Горького 52/Таманская 65; пощадь Труда, ул. Ленина, 29

Хутор Белый, пер. Садовый, 7

Поселок Стрелка, ул. Ленина, 11

Станица Ахтанизовская, ул.Красная, 25

Станица Тамань, ул. К. Маркса, 99

Станица Вышестеблиевская, пер. Советский, 41А

Станица Запорожская, ул. Ленина, 21 А

Поселок Прогресс, ул. Ленина, 31

Поселок Веселовка, ул. Гвардейская,18

Станица Курчанская, ул.Красная/ул. Советскя

Поселок Сенной, ул. Мира, 38

Поселок Приморский, ул. Ленина, 7

Станица Старотитаровская, ул. Ленина, 310

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Хутор Танцура Крамаренко, ул. Кульбакина, 8.

Станица Роговская, ул. Ленина, 74

Станица Медведовская, ул. Ленина, 77, ул. Пушкина, 5

Тимашевск, Дом культуры. ул. Ленина, 120, Дом культуры имени В.И.Безобразова, ул. Рабочая, 36

Хутор Беднягина, пер. Юбилейный, 5

Станица Днепровская, ул. Ленина, 61

Хутор Ленинский, ул. Красная, 36

Поселок Советский, ул. Ленина, 24

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Тихорецк, Дом культуры, площадь, ул.Меньшикова, 84; клуб «Красный молот», ул.Красноармейская, 32; Клуб имени Меньшикова, ул. Кирова, 19

Станица Алексеевская, ул. Ленина, 45

Станица Новорождественская, ул. Красная, 54

Станица Отрадная, ул. Ленина, 9

Поселок Парковый, ул. Гагарина, 22

Станица Фастовецкая, ул. Азина, 4

Станица Хоперская, ул. Школьная, 3

Станица Юго-Северная, ул. Северная, 67

Станица Архангельская, ул.Ленина, 4

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

Туапсе, центр кино и досуга «Россия», ул. Карла Маркса, 17

Село Цыпка, ул. Центральная, 2-Б

Село Шаумян, ул. Шаумяна,58

Село Шепси, ул. Сочинская, 2

Село Агой, ул. Горная, 12-Б

Поселок Новомихайловский, ул. Юности, 12

Село Тенгинка, ул. Шаумяна, 55

Джубга, ул. Советская, 33

Село Георгиевское, ул. Ленина, 6

Поселок Октябрький, ул. Клубная, 9-А

УСПЕНСКИЙ РАЙОН

Село Успенское, летняя эстрада, парк, ул. Ленина

Село Маламино, ул.Ленина, 47

Село Коноково, ул. Калинина, 51.

Село Марьино, ул.Центральная, 36, А

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

Усть-Лабинск, центр кино и досуга «Знамя», ул. Ленина, 62; Дом культуры, ул. Советская, 56

Хутор Железный, ул. Ленина, 37

Станицва Кирпильская, ул. Красная, 45

Поселок Двубратский, ул. Пионерская, 2

Станица Воронежская, ул. Ленина, 60