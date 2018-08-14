2018-08-14T15:52:33+03:00
Происшествия

Краснодарец забетонировал приезжего в бочке: Убийце дали 18 лет строгача

Злоумышленник нашел свою жертву в Сети, выставив объявление о продаже ноутбука
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Парень хотел купить ноутбук, однако до сделки дело так и не дошло.Парень хотел купить ноутбук, однако до сделки дело так и не дошло.
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Эта жуткая история произошла еще в январе 2017 года. В полицию обратились родственники пропавшего 34-летнего Геннадия Бахмана. Он 14 января уехал из поселка Дружелюбного на своей Mazda 3 в Краснодар. На улице Алма-Атинской парень должен был встретиться с мужчиной, чтобы купить ноутбук с рук. Однако перестал выходить на связь.

34-летний Геннадий Бахман.

34-летний Геннадий Бахман.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По камерам удалось определить, что по пути Геннадий заезжал в торговый центр на улице Минской, снял деньги из банкомата. А позже отправился на встречу с продавцом лэптопа в гараже на улице Минской. Но оказалось, что никакого компьютера нет. Тогда обвиняемый шесть раз выстрелил в жертву из самодельного пистолета в голову и добил отверткой.

Убив мужчину, он обыскал его одежду и забрал 70 тысяч рублей. После этого перегнал иномарку погибшего во двор многоэтажки. Вот только тело так и не могли обнаружить. Когда задержанного раскололи, выяснилось, что злоумышленник засунул тело Геннадия в металлическую бочку, засыпал цементом и залил водой, после чего заварил крышку и вывез на свалку возле кладбища.

Бочку с телом обнаружили на свалке в Копанском.

Бочку с телом обнаружили на свалке в Копанском.

И вот Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 41-летнего краснодарца Александра Дваденко.

- Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях – разбой, убийство и незаконное хранение оружия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемого приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако свою вину в этих преступлениях мужчина так и не признал. Расследованием этого дела занимался СУ СК России по Краснодарскому краю.

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