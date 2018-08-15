«15-летней маме сказали, что я умерла!»: спустя 44 года москвичка решила отыскать на Кубани свою кровинку

СЕГОДНЯ 08:26 2018-08-15T09:23:44+03:00

Елена надеется, что в Фастовецкой ее узнают по чертам лица Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

44-летняя Елена Иванова никогда не была на Кубани. С тех пор как ее, несколько дней отроду, удочерила и увезла в Москву приемная мама. В июне женщина умерла, а перед смертью решила облегчить душу и рассказала дочери историю ее рождения. И Елена начала активные поиски биологической матери.

- Меня муж убедил, что это необходимо, - рассказывает она «Комсомольской правде» - Кубань». Женщина уверена, ни ее имя, ни фамилия ничего не скажут жителям станицы Фастовецкой Тихорецкого района, где в 1974 году она родилась. Одна надежда на портретное сходство с настоящей родительницей.

Если верить предсмертной исповеди, 44 года назад в роддоме станицы Фастовецкой малышку родила совсем еще девочка — 15 летняя Наташа (с большой долей вероятности, так звали настоящую мать Елены).

- Вроде как моему отцу было немногим больше — 18 лет. Не знаю, откуда мама (несмотря ни на что, воспитавшую ее женщину она продолжает считать матерью) об этом узнала, но в моей родной семье очень плохо восприняли мое рождение. Проведать новорожденную приходила только моя бабушка, - рассказывает женщина.

Сейчас уже не узнать наверняка, чем руководились медики, но факт остается фактом. Движимые то ли социальной справедливостью (вроде того, что дети не должны становиться родителями!), то ли жаждой наживы (ходили и такие версии), медики сказали родственникам фастовецких Ромео и Джульетты, что новорожденная девочка умерла.

- Мама говорила, что моя родная бабушка требовала, чтобы ей отдали тело внучки, но никаких подтверждений моей смерти никто не предоставил, - продолжает Елена.

Более того, перед смертью ее приемная мама оговорилась, что медперсонал роддома неплохо зарабатывал на так называемых отказниках.

- Меня тоже готовили то ли на удочерение, то ли на продажу, - уверена женщина. - Но семья-покупательница отказалась. Получается, я и для родных умерла, и в новую семью не попала. Вот куда теперь меня денешь? Как залежалый товар прям... Так и оказалась бы в доме малютки, если бы не счастливое стечение обстоятельств. За несколько дней до этого мама (ей было на тот момент уже 38 лет) взяла из этого же роддома Игоря - моего брата. Мы родились там почти в один день. Но в Москву, где она жила, уехать не успела, билет был только через несколько дней. Мамина сестра (она работала врачом в Фастовецкой) позвонила ей и сказала, что есть еще девочка, которую вот-вот, может, как сироту оформят. Вот, мама за мной и вернулась...

Маленькая Лена даже не подозревала, что неродная, живя в счастливой семьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Через некоторое время Вера с двумя новорожденными на руках уехала в Москву.

- Насколько я успела у нее узнать, нас с братом в местном ЗАГСе оформили, как двойню, - говорит Елена. - А в роддоме передали маме на основании справки об отказе от детей.

К сожалению, запросы в архив Тихорецкого района по поводу ее предполагаемых родственников не дал ничего. Родственницы, подарившей Елене заботливую приемную мать, явно знавшую много больше, чем известно, тоже давно нет в живых. Остается только надеяться на совестливость медработников фастовецкого роддома, наверняка узнавших себя в этой странной истории.

«Комсомолка» гарантирует им полную конфиденциальность за информацию, способную пролить свет на события 44-летней давности.

- Маме сейчас должно быть около 60-ти лет, - говорит Елена. - И я думаю, нам было бы что сказать друг другу, если бы она отозвалась.

- Пару лет назад мы с мужем и детьми поехали в Грузию. На каком-то кубанском участке путешествия нас начал подводить навигатор, упорно уводя в чистое поле, - смеется она. - Муж теперь уверен, что это были знаки...

Кстати, сама Елена — медсестра в высшим образованием. Ранний ребенок сама она смогла родить первенца только в 40 лет. Сейчас они с мужем уже дважды родители.

P.S. Брат Елены — Игорь, тоже рожденный в роддоме Фастовецкой, передумал искать родных на Кубани, когда узнал, что от него мать отказалась намеренно.