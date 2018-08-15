В тени Крымского моста прячется молодь хамсы

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-15T11:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымский мост, движение автомобилей по которому было открыто в мае, стал удобным не только для людей. Свою выгоду от сооружения получили и обитатели Керченского пролива. Об этом свидетельствуют данные экологического мониторинга.

В августе идет сезонная миграция промысловой рыбы. Хамса большие и плотные стаи и выходит через Керченский пролив из Азовского моря, где нагуливалась в летний период. Косяки направляются в Черное море к месту своей зимовки. Сначала – молодь, а в конце осени выйдет взрослая хамса.

У моста полно рыбы Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

- Мигрирующие косяки рыбы свободно проходят между опорами Крымского моста. От Тамани до Керчи – это 595 конструкций с шагом до 63 метров, за исключением двух фарватерных опор: между ними 227 метров. Проектные решения принимались с учетом характерной для данного региона массовой миграции кефали, ставриды, хамсы и других видов рыб в определённые периоды года, - сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

Мелкая рыба – корм для дельфинов, чаек и бакланов. Ученые говорят, что Крымский мост помогает малькам уйти от погони: они прячутся в тени автодорожных и железнодорожных опор и пролетных строений.

- Молодь хамсы мигрирует из Азовского моря в Черное и обратно каждый год. Опоры Крымского моста привлекают стаи молоди, где она в тени прячется от хищников, в первую очередь – чаек и бакланов. Мост здесь выполняет своего рода защитную функцию, пусть и в локальных масштабах, - рассказал руководитель управления океанографии и природоохранных исследований АзНИИРХ Тимофей Барабашин.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Экологи следят за состоянием экосистемы Керченского пролива, Таманского и Динского залива с осени 2015-года. Выяснилось, что дельфины стали спутниками стройки Крымского поста. Это говорит о минимальном воздействии на экологию в регионе.

- Ученые в ходе очередного мониторинга в Керченском проливе зафиксировали, что все биологические процессы в морской среде протекают без нарушений, а свайные составляющие Крымского моста служат привлекательной кормовой базой для косяков рыб, которые, в свою очередь, притягивают большое количество млекопитающих, - отметила ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Справка

Ежемесячно и ежеквартально специалисты российских научно-исследовательских институтов берут пробы воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха в Керченском проливе, замеряют здесь уровень шума, наблюдают за водными биоресурсами, орнитофауной, растительным и животным миром.

На территориях, прилегающих к действующей автодороге через пролив, создаются привлекательные условия для животных. На мелководных водоемах на острове Тузла и на озере у Тузлинской косы уже установлены плавучие дома – плоты для водоплавающих и околоводных птиц, в том числе редких и охраняемых. Эти водоемы имеют важное значение для пернатых в гнездовой период, во время миграций и зимовок, сообщают в инфоцентре «Крымский мост».