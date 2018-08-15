Жена футболиста Мамаева собирала деньги на операцию пострадавшей девушки, а та скрыла от врачей свой диагноз

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-15T12:43:24+03:00

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За судьбой девушки, лицо которой изрезали стаканом в кафе Апшеронска, продолжают следить тысячи неравнодушных людей. Трагедия случилась вечером 17 июня. После ссоры с одной из посетительниц Ирине изувечили лицо разбитым бокалом. Порезы были глубиной около сантиметра, один из них задел лицевой нерв.

В полиции завели уголовное дело на обидчицу Ирины Малышевой по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Узнав о случившемся в Сети, помощь девушке предложила жена футболиста Павла Мамаева Алана. Она не только договорилась с немецким хирургом о бесплатной операции, но и оплатила перелет в Берлин, взяла на себя и некоторые расходы на реабилитацию.

О том, как попала в больницу, Ирина уже не помнит.

В начале августа Ирине Малышевой пересадили нерв, который взяли с ноги. Операция прошла успешно, о чем поспешила рассказать Алана в своем Инстаграм.

Ирине сделали сложную реконструкцию лицевого нерва, который взяли с ноги.

Девушки должны были вернуться в Краснодар, но их поездка отменилась - Ирине потребовалась экстренная операция.

- Мы по-прежнему находимся в Германии, но уже в другой клинике. Что касается операции на лице, то все в порядке. Шов у Ирины выглядит хорошо, мимика даже начинает появляться, - рассказывает «Комсомолке» Алана Мамаева. – Но врачей после хирургического вмешательства смущали результаты анализов. У нее скакали показатели и медики, не могли понять, в чем дело. Иру пять раз отправляли на компьютерную томографию. Поэтому нам ее не отдавали, проверяли до последнего.

malysheva_irinag Пластическая операция прошла успешно, однако врачей тревожили результаты анализов Иры

Результаты обследований выявили у Ирины пиелонефрит (воспалительное заболевание почек – Авт.). Как оказалось, заболевание это у девушки хроническое, в 2010 году во время беременности и родов у нее было обострение. Прошло время, состояние нормализовалось, и Ира забыла о своем недуге.

- С почками у нее уже были проблемы. Обострение началось еще до пластической операции. В почке образовалась пробка, там был гной. Несмотря на то, что капали антибиотик, эту пробку необходимо было убрать. Поэтому Иру вновь прооперировали, - продолжает Алана Мамаева. - Конечно, плохо, что она не рассказала о своем заболевании. Она переживала, что операцию отменят и ее отправят домой. Никто бы ей, конечно, не отказывал, просто поменялся бы алгоритм работы. Сначала вылечили бы почки, а уже потом провели пластическую операцию. С другой стороны – хорошо, что выявилось сейчас, а не в самолете по пути домой.

Сейчас Ира уже отошла от наркоза. Но по-прежнему находится под наблюдением медиков.

- Средства мы будем продолжать собирать, нам счет еще не выставили в клинике. Останутся ли деньги? Мы ушли в минус! – заявляет Алана, правда, не называет точную сумму, которая уже потрачена. - Вы удивитесь, услышав это из моих уст, но я реально не тяну такое лечение, это дорого даже для меня. Потому собранные средства очень помогают покрывать все расходы.

Однако от помощи девушке отказываться Алана не собирается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат пострадавшей Ирины отправила жалобу на специалиста, проводившего экспертизу

Пока девушка находится в Германии, ее защитник Валентина Перебякина добивается того, чтобы к уголовной ответственности привлекли всех виновных. Адвокат уже отправила жалобу на специалиста, который провел экспертизу, однако указал недостоверные сведения в документе.

Обычно после подобных инцидентов пострадавшего привозят в больницу, где врачи сообщают полицейским о получившем травмы человеке. Правоохранители проводят проверку, после которой дознаватель выносит решение для того, чтобы пострадавший мог получить акт судебно-медицинского освидетельствования. Вот только в случае с Ириной, дознаватель почему-то такой документ не вручила. В итоге пострадавшая Малышева по собственной инициативе обратилась к эксперту, однако он ей отказал в проведении освидетельствования.

- После того, как было возбуждено уголовное дело эксперт все же выдал Ирине акт освидетельствования и заключение, правда, в них он указывает данные, которые не соответствуют действительности. Например, он пишет, что Ирина получила увечья в пьяной драке, находилась в алкогольном опьянении, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Валентина Перебякина. - Однако, кто ему сообщил эту недостоверную информацию, почему он не внес сведения о травмах, которые были на шее и руках у Ирины, являются ли повреждения тяжким вредом здоровья и почему он отказал девушке в освидетельствовании, не ясно. Именно поэтому я сейчас готовлю жалобу на эксперта.

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