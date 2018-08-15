Краснодар – Спартак 18 августа 2018: Прогноз на матч 4 тура чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-15T14:40:40+03:00

Прогноз на матч 4 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Спартак. Встреча состоится 18 августа 2018 года в 19:00 на стадионе «Краснодар»

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Футболисты «Краснодара» и московского «Спартака» встретятся в субботу, 18 августа. Этот матч станет первым домашним в нынешнем сезоне для «горожан». Кубанская столица соскучилась по большому футболу, нет сомнений, что на трибунах стадиона «Краснодар» соберутся не менее 30 тысяч болельщиков.

Последняя встреча между соперниками состоялась в ноябре прошлого года, тогда «быки» крупно уступили «красно-белым» на своем поле - 4:1. «Горожане» не могут обыграть «Спартак» в премьер-лиге с весны 2015-го года.

«Краснодар» продолжает вкатываться в сезон, набирая форму по ходу чемпионата. После поражения в Казани от «Рубина» со счетом 2:1, «горожане» на выезде не без труда, но все же обыграли «Урал» и «Уфу». С уходом Федора Смолова, в стартовом составе появился 19-летний Иван Игнатьев, который пока привыкает к новому статусу – основной ударной силы «Краснодара».

«Спартак» в чемпионате обыграл «Анжи» и «Оренбург», а также поделил очки с «Локомотивом». Свои победы «красно-белые» одержали с минимальным счетом, а поход в Лиге Чемпионов закончился для москвичей неожиданным поражением от греческого ПАОКа по сумме двух матчей.

Обе команды далеки от оптимальной формы, но после трех туров идут в числе лидеров – «Спартак» с 7-ю очками на второй строчке, «Краснодар» имеет в активе на один балл меньше и занимает четвертое место. Нас ждет интересный матч равных соперников.

Наиболее вероятный исход матча – результативная ничья. Прогноз «КП» на матч 4 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Спартак - результативная ничья со счетом 1:1.

Букмекеры считают шансы команд на победу равными. Коэффициент на победу «Краснодара» или «Спартака» - 2,65, на ничью – 3,35.