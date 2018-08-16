Ремонт краснодарских многоэтажек: в домах ставят нано-трубы, а стены красят уникальной краской

СЕГОДНЯ 08:23 2018-08-15T16:30:06+03:00

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Коммунальщики Краснодара этим летом без дела не сидят - приводят в порядок дома краевого центра. Уже частично или полностью обновили 200 подъездов, в 126 многоэтажках модернизировали системы центрального отопления, еще в 100 домах поменяли крыши.

Наметились и новые тренды в ремонте краснодарских многоэтажек. Например, теперь керамическую плитку укладывают не только на входах в подъезды, но и на первых этажах. Раньше такого не было. Еще и дизайн стали согласовывать с жильцами.

- Продолжается установка датчиков подтопления - приборов, которые устанавливаются в технических помещениях на цокольных этажах. В случае, если фиксируется повышение влажности, умная техника сообщает диспетчеру об угрозе потопа через спутники, а на место при необходимости направляется аварийная бригада, - рассказывают в управляющей компании.

Краснодарские подъезды красят и моют

- Упор стараемся делать именно на коммуникации - замену систем отопления, горячей и холодной воды, сетей канализования, электроснабжения, - рассказывает замначальника производственно-аналитического отдела управляющей компании ГУК-Краснодар Светлана Светлова.

В числе новинок сезона - антивандальные водосточные трубы! Их теперь не могут сломать даже матерые хулиганы. А для сетей горячей воды и отопления стали устанавливать армированные стекловолокном трубы, которые не деформируются от теплоносителя, а значит, служат качественно и долго. Советы домов чаще заказывают и современные светильники в подъездах, которые реагируют не только на движение. Благодаря датчикам звука они загораются, даже если человек только подходит к замочной скважине в своей квартире. Таким образом достигается максимальная экономия электроэнергии в местах общего пользования.

Также на некоторых домах выполняются ремонты по новой технологии: наносится не просто краска, а флоковое покрытие.

- Больше года назад мы применили его в своих служебных помещениях, чтобы проверить эффективность, - говорит главный инженер РЭП № 10 Виталий Николаев. - Несмотря на большой поток посетителей и происки хулиганов, все выглядит - как будто ремонт был вчера! Домкомы увидели и захотели сделать также в своих подъездах. В числе первых ноу-хау применим в августе в домах по ул. 40 лет Победы, 41 и 43.

Суть технологии - в нанесении нескольких слоев особого покрытия, а затем специального лака. Это позволяет скрыть неровности стен, а главное - надолго сохранить эффект от свежего ремонта и обезопасить стены от хулиганов. Даже если кто-то вздумает оставить какую-то надпись, участок не нужно будет перекрашивать, достаточно лишь смыть эти «художества».

Особое внимание уделяется работам, влияющим на безопасность проживания в домах. Они проводятся даже несмотря на большую стоимость, зачастую превышающие несколько годовых сборов по статьям «текущие ремонт» и «содержание жилья». Так, в начале нынешнего года сложилась аварийная ситуация с разрушением облицовочного слоя фасада здания на ул. Красноармейской, 140. Программой капитального ремонта работы на данном объекте запланированы только на 2030 год. А кирпичи становились все большей угрозой для пешеходов и жильцов дома. Было решено, несмотря на отсутствие средств на счете дома, выполнить обследование, проект и приступить к ремонту.

- Несмотря на то, что дому всего 30 с небольшим, часть отделки фасада начала обваливаться. Виной всему некачественная работа ведомственных строителей, которые возводили этот дом в конце перестройки и на всем экономили, - рассказала начальник технического отдела управляющей компании Виктория Слепнева. - Пытались спасти нанесением декора, но даже он не помог, да и экспертиза подтвердила: нужен именно полноценный ремонт. Поэтому срочно решили делать ремонт.

Коммунальщики обещают завершить ремонт на этом адресе в начале осени. Тем временем до конца года в Краснодаре планируется выполнить различные масштабные работы еще более чем в 200 многоэтажках. Там заменят сети, отремонтируют кровлю или установят шлагбаумы, либо видеонаблюдение.