«Пляжный» бой

СЕГОДНЯ 11:09 2018-08-16T10:27:29+03:00

Можно представить удивление немногочисленных туристов, отдыхающих на пляже в абхазской Гудауте, когда на берег в нескольких метрах от них вышел огромный десантный корабль.

Из аппарели десантного корабля выкатилась на берег техникаФото: Артем ФИЛАТОВ

- Дорогая, пойдем-ка в отель, чаю попьем, - схватился за рюкзак мужчина в черных плавках, обращаясь к своей спутнице.

- Погоди, это же обычный корабль, - снимая солнечные очки фыркнула девушка.

А немногочисленные туристы в нескольких метрах от театра учебных действий играли в мяч и загоралиФото: Артем ФИЛАТОВ

Из воды в это время выбегали другие туристы. Они увидели, как створки аппарели десантного корабля распахнулись и из нее начали выезжать танки это не БМП?. Появились люди в камуфляже с автоматами и в мгновенье ока распределились по берегу.

Военные пришли морем и высадились на берегФото: Артем ФИЛАТОВ

- Без паники, это вовсе не боевые действия, а идут учения, - предупредили отдыхающих военные. Но в море уже никто не купался, все внимание немногочисленных отдыхающих было приковано к театру учебных действий.

Потянулись бэьтээры, БМП, выскочили «Рыси» и «Тигры».

- Сколько ж этих машин там? – сбилась со счету женщина в темно-синем купальнике. – И как так много техники поместилось в трюме?

В это время в небе над морем показались не менее грозные Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8.

Вертолеты прикрывали военных с воздухаФото: Артем ФИЛАТОВ

- По сценарию учений предполагаемый противник захватил часть побережья. Перед военнослужащими мотострелковых подразделений 7-й российской военной базы ЮВО в Абхазии и авиацией 4-й армии ВВС и ПВО, а также же перед подразделениями Черноморского флота поставлена задача – очистить участок от боевиков. Причем с применением современной техники, плавающих бронетранспортеров и большого десантного корабля, - пояснил и.о. командующего 49-й армии, генерал-майор Владислав Ершов.

А вот когда началась стрельба, туристов, глазеющих на военных в нескольких десятках метров, попросили отойти подальше, а само место огородили. Все снаряды хоть и были холостыми, безопасно отдыхающих – превыше всего.

- Огонь! – скомандовал Владислав Ершов. И тут же бойцы попали точно в цель – по мишеням, которые имитировали пехоту, легкобронированную технику и надводные силы условного противника. Зато шуму и дыма было столько, как во время настоящего боя. Реальности происходящему придавали тротиловые и дымовые шашки.

Когда работа на пляже закончилась, переходили речку и снова - в условный бойФото: Артем ФИЛАТОВ

Но не только на этом участке пляжа шел условный бой, в рамках учений военные «зачистили» еще несколько других мест от предполагаемого противника. Действовали четко, слаженно, оперативно. Всего на огневые рубежи вышли более 2,5 тыс. военнослужащих.

- В учениях задействовано около 600 единиц техники, в том числе большой десантный корабль БДК, вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и новейшие танки Т-72Б3, - пояснил Владислав Ершов.

Когда пляж зачистили, десант перешел небольшую речку, впадающую в Черное море. Это значит, что первый рубеж обороны прорван - впереди – еще один. По сценарию учений у водной артерии засела еще одна банда боевиков. Действовать необходимо быстро. Первыми идут бойцы 7-й российской военной базы ЮВО - они проанализировали обстановку, вычислили количество техники врага и дали команду артиллерии. Бойцы оттеснили предполагаемого врага обратно к побережью и уничтожили с помощью БТРов и танков. Дело – сделано! Максимум на все это ушло полчаса – так быстро, и в то же время четко работают наши военные.

Учения в АбхазииФото: Артем ФИЛАТОВ

Но впереди – еще много работы. Учения российских военных совместно с абхазскими коллегами заняли несколько дней. Кроме морского побережья, бойцы еще успели поработать в горах, где шли не менее «ожесточенные» бои. Показали слаженную работу и военные медики – они своевременную оказывали помощь предполагаемым раненым. И шли практически по стопам пехоты и артиллерии, ведь в миру, как и на войне – дорога каждая жизнь.

- Военно-тактические учения считаю результативными, - сказал Владислав Ершов. – Командиры применили опыт, полученный в Сирии, и продемонстрировали нестандартные решения на всех этапах. Сами бойцы правильно изучили местность по картам и грамотно использовали полученные данные.